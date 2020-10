España.-El Consejo de Europa advierte a España que su reforma del CGPJ se aparta de las normas europeas

El presidente del GRECO se dirige por carta al Ministerio de Justicia y le pide información sobre la propuesta de ley



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrcêla, se ha dirigido por carta al Ministerio de Justicia para advertirle que la iniciativa legislativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros.



La misiva, que tiene fecha del pasado 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige a Ana Andrés Ballesteros como jefa de la delegación de España en Greco por parte del Ministerio de Justicia.



Para el Greco, la propuesta es reemplazar el requisito de una votación del Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos con el de mayoría simple "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción".



Añade el GRECO que los consejos del Poder Judicial en los Estados miembros donde existan, "deben ser órganos independientes que buscan salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales", lo que, a su vez, es una condición 'sine qua non' para una lucha eficaz contra la corrupción.



Los estándares aceptables, añade el Consejo de Europa, deben pasar por "disponer que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos niveles del poder judicial".



Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial, y llama la atención además a nuestro país porque aún no ha implementado las recomendaciones que le realizó hace siete años.



Dichas recomendaciones pasaban por evaluar del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y de su efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida, "con el fin de para remediar las deficiencias identificadas" por el órgano europeo.



La carta concluye señalando que GRECO seguirá de cerca los desarrollos actuales de la reforma y solicitando a España que le proporcione una actualización de la situación ante la próxima reunión plenaria del grupo, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre de 2020.