El Valencia, del parón a la caldera de Kaunas

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, durante el entrenamiento previo a la quinta jornada de la Euroleague que disputará el próximo jueves frente a Zalguiris Kaunas de Lituania. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 21 oct (EFE).- El Valencia Basket, tras diez días de inesperado parón, visitará este jueves al Zalgiris Kaunas en la quinta jornada de la Euroliga, en un encuentro en el que se espera que haya cerca de cinco mil espectadores, pese a las restricciones por la expansión del covid-19.

El Valencia, que apenas juega ante 400 en los encuentros como local en esta Euroliga y que lo hace a puerta cerrada en la ACB, tendrá que gestionar el impacto o la motivación de jugar en un pabellón repleto (y en este caso de afición rival) después de siete meses sin hacerlo.

El técnico Jaume Ponsarnau ha insistido esta semana en la necesidad de usar como motivación esta circunstancia sin dejar de subrayar la falta de equidad que suponen estas diferencias en la competición europea.

El equipo valenciano deberá lidiar con las dudas que han dejado sus dos últimas derrotas, ante el Unicaja en la ACB y ante el Barça en competición europea. Eso sí, no haber jugado ante el Zenit San Petersburgo el pasado jueves por los contagios en el equipo ruso y el descanso que le tocaba en la Liga Endesa, le han dejado casi diez días para trabajar.

Ponsarnau se ha mostrado bastante satisfecho con la defensa del equipo desde que arrancó la temporada y más preocupado con la falta de fluidez en un ataque en el que esperaba que las conexiones entre los jugadores y la propia calidad de los mismos bastara para arrancar a la espera de desarrollar un juego más complejo.

Enfrente tendrá a un rival crecido, inesperado líder de la competición tras haber ganado sus cuatro primeros encuentros, con la dificultad añadida de haber disputado los tres primeros en las pistas del Olympiacos, el Khimki y el Estrella Roja. Para redondear su racha, y ante cinco mil de sus seguidores, pasó por encima del Anadolu Efes en la última jornada.

El austriaco Martin Schiller ocupó el lugar que había dejado libre en el banquillo Sarunas Jasikevicius, tras un amplio bagaje como segundo entrenador en Europa (en las ligas alemana y austriaca) y tres años como primer técnico del Salt Lake City, un equipo de una liga de desarrollo estadounidense.

Los exteriores lituanos Lukas Lekavicius y Marius Grigonis y el ala-pívot estadounidense Nigel Hayes han sido los jugadores más destacados de una plantilla que tiene un buen ‘fondo de armario, con otros como los también norteamericanos Thomas Walkup y Augustine Rubit o el francés (ex del Valencia) Joffrey Lauvergne.

Para este choque, más allá de la baja de larga duración de Joan Sastre, Ponsarnau contará con sus otros catorce jugadores, por lo que tendrá que descartar dos. Uno es Quino Colom, que no está inscrito en la competición, y el otro el joven Josep Puerto.