El punk vuelve a vivir con reunión de The Damned para gira en 2021

Por Hanna Rantala

LONDRES, 21 oct (Reuters) - La banda británica de punk The Damned reunió su formación original después de más de tres décadas y sus miembros, todos de unos 65 años, saldrán a la carretera para una gira única en julio próximo.

El grupo anunció el miércoles una gira británica de cuatro fechas, que incluye shows en Londres, Birmingham, Glasgow y Manchester, que marcarán los 45 años desde su formación.

"Creemos que a nuestra audiencia le gustaría ver a la formación original tocando los discos que solía tocar", dijo a Reuters el baterista Rat Scabies, cuyo nombre real es Christopher John Millar.

"Sería bueno (...) mientras todavía estamos de pie y respirando y todavía podemos hacerlo porque perdimos a muchos compañeros en el camino. Hay muchas bandas en las que nunca volverás a ver a los chicos originales de nuevo", agregó.

La banda fue fundada en 1976 en Londres por Scabies, el guitarrista Brian James (Brian Robertson), el vocalista principal Dave Vanian (David Lett) y el bajista Captain Sensible (Raymond Ian Burns).

"Odiaría estar parado en una de nuestras tumbas diciendo que deberíamos haber hecho este reencuentro", dijo Scabies.

The Damned hizo su debut en vivo como soporte de los Sex Pistols en el 100 Club de Londres en julio de 1976. Su primer sencillo "New Rose" se lanzó el 22 de octubre de ese mismo año, cinco semanas antes de "Anarchy in the U.K.", de los Sex Pistols. Su álbum debut "Damned Damned Damned" llegó en 1977.

El grupo se desarmó varias veces a lo largo de los años, aunque la formación original volvió a reunirse brevemente para actuaciones a fines de la década de 1980.

"Es solo una celebración de esta banda, quiero decir, de la banda original, del álbum original, de donde todo surgió", dijo Vanian, de 64 años, sobre las fechas del año próximo. (Reporte de Hanna Rantala, editado en español por Lucila Sigal)