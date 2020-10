El presidente de Guinea pide "calma" a la espera de resultados electorales

EFE/EPA/PAPA SECK/Archivo

Dakar, 21 oct (EFE).- El presidente saliente Guinea-Conakri, Alpha Condé, llamó hoy a la "calma" a la espera del resultado de las elecciones presidenciales que celebró ese país de África occidental el pasado domingo, en las que busca un polémico tercer mandato.

"Reitero mi llamado a todos a la calma y la serenidad (...). Por supuesto que habrá un ganador, pero eso no significa que la democracia se vea amenazada o que la paz social se vuelva imposible", escribió Condé en su cuenta de la red social Twitter.

"Llamo a todos a tener sentido de la responsabilidad y del patriotismo para que después de estas elecciones, sean cuales sean los resultados, podamos construir Guinea juntos, sin exclusión ni discriminación de nadie", añadió el mandatario.

Estas declaraciones tienen lugar después de que se produjeran disturbios en el país tras la publicación de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de los resultados provisionales parciales de cuatro distritos, de un total de 38, en los que el presidente saliente obtiene la mayoría de los votos.

DIEZ MUERTOS POR VIOLENCIA POSTELECTORAL

Diez personas han fallecido entre el pasado lunes y el miércoles, ocho de ellos civiles y dos policías, víctimas de armas de fuego, apuñalamiento o linchamiento, según un comunicado publicado hoy por el Ministerio de Seguridad y Protección Civil.

El ministerio "condena esta estrategia de caos orquestada para poner en peligro las elecciones del 18 de octubre, que todos los observadores y la comunidad internacional acogieron con beneplácito por su organización y seguridad", indicó en el documento.

Las palabras de Condé también llegan después de que el líder opositor Cellou Dalein Diallo volviera a asegurar que es el ganador de los comicios.

"He obtenido el 53 % de los sufragios contra un 44 % para el presidente saliente", afirmó el martes a última hora Diallo, candidato de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), quien el lunes se autoproclamó victorioso en la votación.

En 2010, Condé también se autoproclamó vencedor tras la segunda vuelta de las presidenciales, en las que su rival era Diallo.

Guinea celebró el domingo unas elecciones en calma y con fuerte movilización para elegir presidente en un contexto de tensión por el riesgo de violencia debido al controvertido tercer mandato que busca Condé, que ya ha ocasionado decenas de fallecidos en menos de un año.

A la espera de los resultados, violentos enfrentamientos están acaeciendo en varias ciudades del país, como Kankan (centro-este), Conakri (la capital), N'zérékoré (sur), Macenta (sur), Kissidougou (sur) o Banankoro (centro-este), según la prensa local.

Los resultados provisionales deberían anunciarse 72 horas después del cierre de los colegios electorales, pero todo apunta a que es probable que se retrasen.

Para ganar estas elecciones, uno de los candidatos debe obtener la mayoría absoluta. En caso contrario, debería celebrarse una segunda vuelta el decimocuarto día después de la proclamación de los resultados de la primera ronda.

Aunque doce candidatos compiten por un mandato de seis años, renovable una vez, son dos los favoritos: Alpha Condé, en el poder desde 2010 y reelegido en 2015, y el propio Cellou Dalein Diallo.

Estas elecciones han estado marcadas por la falta de consenso en el censo de votantes, un discurso de división étnica durante la campaña y la violencia en las manifestaciones de la oposición y la sociedad civil contra el tercer mandato de Condé.

Según la Constitución, el mandatario saliente agotaría a finales de este año su segundo y último mandato permitido.

Pero el pasado 22 de marzo, Condé convocó un referéndum para aprobar una nueva Constitución, en el que se apoyó el cambio con un 91,5 % de los votos, y por el que él y sus partidarios consideran que no deben tenerse en cuenta sus años anteriores en el poder y, por eso, ha de reiniciarse el contador de mandatos.