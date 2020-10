El PE pide entidad que pueda multar a tecnológicas si son poco transparentes

Una persona muestra un SMS con información de ""roaming"" en su teléfono móvil durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). EFE/Patrick Seeger/Archivo

Bruselas, 21 oct (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este miércoles a la Comisión Europea (CE) que su futura legislación para regular los servicios digitales dé lugar a una autoridad europea con poderes para multar a las grandes tecnológicas si estas son poco transparentes con, entre otros aspectos, los algoritmos que emplean.

Esta sugerencia forma parte del paquete de recomendaciones a la Comisión para su futura propuesta sobre los servicios digitales, que se espera para finales de este año y en el que podrían incluirse prohibiciones de ciertas prácticas e incluso sanciones para proteger a los usuarios de abusos de estas plataformas.

En el texto aprobado hoy, el Parlamento recomienda que la aplicación de ese futuro reglamento "sea objeto de un estrecho seguimiento por una entidad europea" que garantice su desempeño por las plataformas de alojamiento de contenidos.

"En particular mediante el control del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión de contenidos sobre la base de informes de transparencia, y a través de la supervisión de los algoritmos empleados para la gestión de contenidos por dichas plataformas", señala el PE, que sugiere que o bien se designe una entidad "nueva o existente" o la Comisión se encargue una red de autoridades nacionales.

UNA ENTIDAD CON PODERES PARA HACER CUMPLIR LAS NORMAS

Las plataformas digitales deberían presentar periódicamente informes de transparencia "sobre sus políticas de contenidos" y la conformidad de sus condiciones con la futura norma europea, y la futura entidad debe tener, para los eurodiputados, la capacidad de "controlar periódicamente los algoritmos empleados por las plataformas para la gestión de contenidos".

Esta entidad debería tener, además, capacidad para imponer multas por incumplir la legislación sobre servicios digitales, esto es, por no facilitar "condiciones transparentes, accesibles, justas y no discriminatorias", no proporcionar acceso a sus algoritmos a las autoridades o no presentar informes de transparencia.

"Las multas deben contribuir a un fondo específico especial destinado a ayudar a los Estados miembros a la hora de financiar los costes de funcionamiento de los órganos de resolución de litigios", señala el PE.

Además de las multas, este fondo también se nutriría con "una contribución de las plataformas de alojamiento de contenidos con un poder de mercado significativo".

UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA DE LA PUBLICIDAD EN LÍNEA

El Parlamento Europeo pide en su informe que la Comisión Europea analice el impacto de medidas como "la amplificación de contenidos en función del usuario basada en las visualizaciones", que consideran "una de las prácticas más perjudiciales de la sociedad digital", e instan a Bruselas a adoptar "las medidas legislativas adecuadas".

"El uso de publicidad personalizada debe regularse de manera más estricta en favor de formas menos intrusivas de publicidad que no requieran un seguimiento exhaustivo de la interacción del usuario con los contenidos", advierte el PE.

La recomendación de los diputados es que la nueva legislación europea "establezca límites claros e introduzca normas de transparencia" sobre la acumulación de datos para ofrecer publicidad personalizada y su funcionamiento y rendición de cuentas.

"Hacen falta nuevas medidas que establezcan un marco sobre las relaciones entre las plataformas y los consumidores en lo que respecta a las disposiciones en materia de transparencia relativas a la publicidad, los incentivos digitales y el trato preferente".

Los diputados llegan a sugerir a la Comisión que evalúe sus opciones para regular la práctica de la publicidad personalizada, "incluida una eliminación progresiva que conduzca a una prohibición".

Estas dos recomendaciones forman parte de un paquete de informes con los que los eurodiputados buscan dar forma a esta futura regulación y abordan también cómo se debe enfocar el tratamiento de contenidos ilícitos en línea, para el que piden "el mismo rigor y los mismos principios jurídicos" que los aplicados a los delitos fuera de línea.

El PE ve necesario "que se retiren los contenidos ilícitos sin demora indebida y de forma sistemática, a fin de hacer frente a las infracciones, en especial a las relacionadas con menores y contenido terrorista, y a las violaciones de los derechos fundamentales", siempre con salvaguardias como la transparencia del proceso, el derecho de apelación y el acceso a una tutela judicial efectiva.

Los diputados piden un mecanismo vinculante de notificación para que los usuarios puedan notificar a las plataformas sobre contenido o actividades en línea potencialmente ilegales, lo cual les ayudaría a reaccionar rápidamente y ser más transparentes sobre las acciones que han tomado para lidiar con ese contenido.

En cualquier caso, la eliminación de contenido debe ser "diligente, proporcionada y no discriminatoria" para salvaguardar la libertad de expresión e información, así como la privacidad y la protección de datos, apunta el PE.