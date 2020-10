El ecuatoriano Sierra revela que charla grupal hizo evolucionar a Tigres UANL

Enner Valencia (d) y Jordan Sierra (i) de Tigres de México festejan una anotación ante Alianza FC de El Salvador, durante un partido correspondiente al juego de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 21 oct (EFE).- El ecuatoriano Jordan Sierra, defensa de los Tigres UANL, reveló este miércoles que una charla grupal previo a la novena jornada del Apertura 2020 los hizo evolucionar y alcanzar una racha de cinco victorias consecutivas.

"Dijimos lo que sentíamos, lo que creíamos que nos iba a ayudar y a partir de esa charla, evolucionamos. También se ve el trabajo del 'Tuca' (el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador). Nos desahogamos, nos dijimos todo, no es casualidad (la seguidilla de triunfos)", dijo en rueda de prensa.

En aquella novena jornada en la que Tigres enfrentó al León, el cuadro del norte del país estaba en el décimo lugar con dos victorias en el torneo, ahora son terceros con siete encuentros ganados.

"Pienso que 'el Tuca' también está feliz como nosotros, es el trabajo durante la semana que se ve reflejado en los partidos", señaló el zaguero de 23 años.

Sierra, quien llegó a los Tigres como refuerzo para el Clausura 2020, no ha logrado establecerse en el once titular de Ferretti, pero aceptó que llegó para contribuir a un nuevo título del equipo.

"Estamos aquí para darle títulos a la institución, para grandes cosas. Tenemos un gran plantel, en la Liga no es cómo inicias sino cómo terminas, el grupo está comprometido con el trabajo", añadió el exjugador del Manta de su país.

Los Tigres reciben este sábado al Juárez, decimotercero en la clasificación, que busca un puesto que le de boleto a la repesca.

"No hay que subestimar a ningún rival, sabemos que tenemos un gran plantel, que cuando estamos compactos podemos hacer un gran partido y sacarlo adelante, pero que no todos los partidos son lo mismo, debemos estar concentrados", concluyó Sierra.

El duelo ante Juárez será el primero de tres partidos con los que concluirá el calendario regular de Tigres, en el que le resta enfrentar al América y el Atlas.