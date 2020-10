El cobre avanza hacia los US$7.000 por trastornos en minas

(Bloomberg) -- El cobre amplió su avance hacia los US$7.000 la tonelada debido a los continuos trastornos en Chile y al optimismo sobre un paquete de estímulo de EE.UU., el cual apuntala la confianza y debilita el dólar.

Lundin Mining Corp. suspendió las operaciones en su mina Candelaria a la medianoche debido a huelgas y protestas después de que la compañía no lograra un acuerdo salarial con los trabajadores. Si bien la operación representa solo una pequeña parte de la producción total de las minas gigantes en Chile, propiedad de BHP Group y Codelco, esta subraya los riesgos al suministro en el mayor productor mundial.

El cobre se ha recuperado casi un 60% desde su nivel más bajo de mediados de marzo a medida que la oferta mundial se reduce. Se anticipa que la producción disminuirá por segundo año en medio de trastornos causados por pandemias, mientras que la demanda de China y la producción han mostrado firmeza. La economía asiática se encamina a convertirse en el único motor de crecimiento del mundo este año ante su continua recuperación frente a la pandemia.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, dijo el martes que se muestra optimista sobre un posible acuerdo de estímulo esta semana. No obstante, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, advirtió a la Casa Blanca frente a un acuerdo de mayor alcance liderado por Pelosi antes del 3 de noviembre.

“Ha habido buenas señales con respecto a las conversaciones de estímulo de EE.UU.” y los trastornos en las minas continúan, dijo Jinrui Futures Co. en un comentario el miércoles. El cobre puede fluctuar según las noticias relacionadas con el virus, incluida una vacuna, dijo.

La producción de cobre de China aumentó un 10,3% a 909.000 toneladas el mes pasado, o 30.300 toneladas al día, lo que coincide con el ritmo récord de producción diaria alcanzado el pasado noviembre, según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadísticas.

El cobre llegó a subir un US$1,1% a US$6.973,50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, el nivel más alto desde junio de 2018, y cotizaba a US$6.964 a las 7:28 am en Londres. El repunte ha llevado los precios cerca del límite superior de su rango de negociación, un nivel que a menudo precede a un retorno a la media.

