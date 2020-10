EE.UU. presiona a Nicaragua en la OEA para que reforme su sistema electoral

Nicaragüenses residentes en Costa Rica que rechazan el Gobierno de Nicaragua protestan contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hoy, en las afueras de las instalaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Washington, 20 oct (EFE).- Estados Unidos y otros cinco países impulsaron este martes una resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA) destinada a incrementar la presión a Nicaragua para que reforme su sistema electoral, una exigencia que el Gobierno nicaragüense consideró una "agresión" a su soberanía.

Nicaragua protagonizó el primer día de la Asamblea General, el foro político más importante de la OEA, que se celebra de manera virtual entre hoy y mañana.

Dicha Asamblea tiene previsto debatir dos importantes resoluciones, que se votarán mañana miércoles. Una de esas resoluciones exige reformas electorales en Nicaragua y la otra establece condiciones para reconocer los resultados de los comicios legislativos que Venezuela celebrará el 6 de diciembre.

REFORMAS ELECTORALES EN NICARAGUA ANTES DE MAYO DE 2021

En concreto, la resolución de Nicaragua, cuyo texto se hizo hoy público, urge al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a implementar una serie de reformas electorales antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021, o "no más tarde de mayo de 2021", según el texto.

La resolución pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, y también pide al Gobierno nicaragüense que acepte misiones independientes de observación electoral y garantice libertades, como la de expresión y reunión.

La resolución de Nicaragua fue impulsada por seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, EE.UU. y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del líder opositor Juan Guaidó, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro abandonó el organismo por iniciativa propia en abril de 2019.

EE.UU. ha emprendido una fuerte campaña para que el texto sea contundente y, de hecho, hoy el secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió a la OEA que "apruebe una resolución que condene el fracaso de Ortega para cumplir con los estándares democráticos", algo que consideró que es "básico".

"El presidente Ortega socava la democracia en su país. Vulnera los derechos básicos del pueblo nicaragüense a expresarse, a reunirse en paz e, incluso, permite ataques violentos en iglesias", manifestó Pompeo, que lideró la delegación de EE.UU. en la Asamblea General.

Para aprobar cualquier resolución, se necesitan los votos de 18 de los 24 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962).

UNA "AGRESIÓN" A LA SOBERANÍA DE NICARAGUA

Frente a las declaraciones de EE.UU. y otros Estados, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó "de manera firme y categórica" la inclusión de la crisis de su país en el temario de la Asamblea General y, además, advirtió que no aceptará ninguna resolución que suponga una "agresión" a su soberanía y una "injerencia".

"Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externo de otro Estado", avisó Moncada.

Consideró, asimismo, que EE.UU. y los otros países que impulsaron la resolución se están aprovechando de Nicaragua para "desviar el foco" de los problemas sanitarios que ellos mismos atraviesan por la pandemia del coronavirus, que se ha cobrado más de 40 millones de vidas en todo el mundo.

Las elecciones de Nicaragua en noviembre de 2021 serán las primeras que celebra el país después de la ola de manifestaciones de 2018, que comenzaron por unas reformas en el seguro social y desembocaron en protestas contra el Gobierno con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.

CONDICIONES PARA RECONOCER LAS LEGISLATIVAS DE VENEZUELA

Por otro lado, la Asamblea General votará mañana una resolución que establece condiciones para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre y en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.

En concreto, el texto establece que el reconocimiento de los comicios "dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble".

Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos.

El Gobierno de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea (UE), pero lo hizo fuera de plazo.

Por tanto, en términos prácticos, el texto de la OEA establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de noviembre y el posible retorno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a manos chavistas, tras cinco años en poder de la oposición.

De hecho, Pompeo pidió explícitamente al resto de naciones que "no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela, pasadas o presentes".

Está previsto que esas resoluciones se voten mañana miércoles, en el que será el último día de la Asamblea General.