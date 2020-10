Economía.- Los abogados defienden la legalidad de los free tours turísticos

21/10/2020 Guía plaza de Valencia. ECONOMIA GURUWALK



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El negocio de los free tours o tours turísticos gratuitos está siendo cuestionado desde las asociaciones de guías turísticos de todo el mundo que aseguran que es una competencia desleal, una afirmación que no es apoyada por expertos legales que entienden que no es una deslealtad sino una innovación en los modelos de negocios turísticos.



Recientemente, en Florencia, la normativa sobre tours turísticos ha sido modificada tras la presión de las asociaciones de guías turísticos. Para ello han puesto especial foco en los free tours, a los que consideran una competencia desleal.



Una afirmación rechazada por diversos expertos legales que aseguran que desde el punto de vista de los guías turísticos, no existe vulneración de derechos recogidos en los Reglamentos europeos, ni en el propio derecho laboral italiano.



"La libre prestación de servicios es una de las libertadesbásicas y principio fundamental del Tratado de la Unión Europea", explica la abogada de Estremslex, Inmaculada Estrems.



Para Manuel Barba, abogado y especialista en marketing jurídico y desarrollo de negocio es una innovación en el modelo de negocio que ciertamente sí genera una competencia en el sector.



"Se ha buscado trabajar sobre la relación con los clientes y el canal digital, con una oferta muy apetecible que va ligada a la satisfacción y experiencia del usuario. La retribución es variable, riesgo que acepta el guía. ¿Deslealtad? No, innovación en modelo de negocio", justifica.



Para Reimel Ariosa, abogado en Gowper (firma legal especializada en startups y nuevas tecnologías) "este modelo disruptivo, como servicio de la sociedad de la información que es, está amparado por el derecho comunitario vigente" y es plenamente compatible con el derecho de la competencia.



NUEVO SOLUCIÓN PARA EL SECTOR.



Es un momento complicado para los profesionales del turismo, con más de 15.000 guías sin clientes. Desde GuruWalk, plataforma española que a día de hoy agrupa al mayor número de guías free tour a nivel mundial, defienden que los free tours no son un problema, sino una solución al nuevo paradigma del sector turístico por la versatilidad y libertad que ofrecen, y porque además no dependen exclusivamente del turista extranjero.



"Existe una campaña coordinada para criminalizar el free tour. ¿Por qué van en contra de un modelo que funciona mejor en vez de aprovecharlo? De hecho, hoy en día la gran mayoría de guías que realizan free tours son oficiales.", asegura Juan Castillo, fundador de la empresa de origen valenciano GuruWalk, que está presente en 105 países de los cinco continentes, 19 de ellos en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile...) y 700 destinos (130 de ellos en España).



Muchos guías consideran que el turismo como se conocía antes tardará en volver y cuando vuelva lo hará de manera diferente. "Las visitas de free tour son un modelo de negocio al alza", asegura María Aranzazu Labrador, guía oficial de Segoviafreetour, para quien este tipo de tours supone que la cultura se accesible a todos los bolsillos.