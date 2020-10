Economía.- Iberdrola no prevé invertir en México hasta que el Gobierno del país no aclare su política energética

21/10/2020 Ignacio Sánchez Galán En Nueva York ECONOMIA IBERDROLA



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



NO HABRÁ INVERSIONES EN MÉXICO HASTA ACLARAR SU SITUACIÓN.



El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido de que el grupo no prevé invertir en México hasta que el Gobierno del país no aclare su política energética, después de que en los últimos tiempos el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya lanzado ataques contra las energéticas españolas con presencia allí, especialmente dirigidos a Iberdrola.



"No estamos haciendo las políticas energéticas, las elaboran los gobiernos", dijo el directivo en la presentación de los resultados trimestrales de la compañía, añadiendo que la compañía prevé completar su actual plan inversor y que no iniciará nada hasta clarificarse la situación en el país.



"Si dicen que no inviertan empresas extranjeras, no lo haremos", aseguró, señalando que de todas maneras las inversiones en el país representan "muy poca cosa en el balance".



Por otra parte, Galán ha defendido una mayor apuesta por los contratos de compra venta de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) como vía para impulsar las renovables en España, más allá de las subastas de capacidad 'verde' que prevé retomar el Gobierno antes de que finalice este año.



En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, Galán consideró que el Gobierno debería emprender las medidas necesarias en este sentido, ya que hay empresas "dispuesta a invertir" en energía a largo plazo.



"Vamos a respetar la política que está elaborando el Gobierno, pero me parece que hay muchas personas que están dispuestas a proporcionar el dinero, y lo que hay que hacer es negociar con los clientes", dijo.



En este sentido, puso el ejemplo de la planta fotovoltaica en El Andévalo (Huelva), inaugurada recientemente y que suministrará energía 'verde' a la cervera Heineken. "Creo que hay que plantear este tema", añadió.



Iberdrola gestiona acuerdos de compraventa de energía a largo plazo en mercados como España, Portugal, el Reino Unido, Estados Unidos y México, procedentes de proyectos eólicos y fotovoltaicos con una capacidad instalada de más de 2.500 MW.



En España, la compañía ha promovido esta modalidad con carácter pionero con empresas de sectores como la banca, las telecomunicaciones, la industria cervecera, la distribución y las marcas deportivas.



ELIMINAR EL LÍMITE DE INVERSIÓN EN REDES.



Galán también insistió en reclamar al Ejecutivo la eliminación del límite de inversión actualmente existente a las actividades de distribución con el objetivo de permitir al sector la aceleración de las inversiones.



"Tenemos que ser más ambiciosos y aumentar las inversiones, más ambiciosos en cuanto a objetivos de renovables, y para ello necesitamos más redes", dijo el presidente de Iberdrola.



En otro sentido, Galán destacó la apuesta de la energética por el hidrógeno verde, para la que ha creado una nueva unidad de negocio, ya que puede ser una solucion en aquellas áreas donde no se pueda llevar a cabo la electrificación.



Así, señaló la alternativa de la generación de amoniaco verde, como la planta que el grupo desarrolla en Puertollano (Ciudad Real) en alianza con Fertiberia.



A este respecto, Galán adelantó que en los próximos días Iberdrola anunciará "planes más ambiciosos" en esta línea también con Fertiberia.