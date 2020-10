Dell busca nube híbrida para etapa posterior a VMware

(Bloomberg) -- Dell Technologies Inc. reveló un software que podría pulir sus aspiraciones de nube híbrida, en el esfuerzo del gigante del hardware por trazar un futuro más allá de una posible escisión de su activo más preciado, VMware Inc.

El producto, llamado Project Apex, permitirá a los clientes administrar información y aplicaciones en nubes públicas y sus propios centros de datos, dijo Dell, con sede en Round Rock, Texas, el miércoles en una declaración. También ayudará a los clientes a utilizar la tecnología de la empresa en función del consumo o mediante suscripción. La iniciativa es similar al producto OneSphere de su rival Hewlett Packard Enterprise Co., que ofrece a sus clientes una visión unificada de su entorno de tecnología de la información.

Project Apex hace que Dell se involucre más en los movimientos de los clientes hacia la computación en la nube, en lugar de dejar ese trabajo a VMware, la empresa de software de propiedad mayoritaria de Dell. Ambas partes continúan negociando la posible desinversión de sus participaciones por parte de Dell, pero cualquier acuerdo dejaría una asociación profunda.

“No vendemos VMware, no buscamos un comprador”, dijo el director ejecutivo, Michael Dell, durante una conferencia de prensa. “Estamos explorando tomar las acciones que posee Dell Technologies y distribuirlas directamente a nuestros accionistas. Si hacemos esto, simplificaremos nuestra estructura de capital y, como dijo Pat, generará valor para todos los accionistas”, dijo en referencia al director ejecutivo de VMware, Pat Gelsinger. Gelsinger dijo que las conversaciones se encuentran en una etapa inicial.

La compañía ha dicho que ninguna desinversión se realizaría antes de septiembre de 2021, por lo que la transacción podría estar libre de impuestos. Si bien el multimillonario Michael Dell ha pasado los últimos cinco años expandiendo su imperio tecnológico para que pudiera ir más allá de las computadoras personales y los servidores, recientemente ha intentado deshacerse de los activos, en un intento de pagar la deuda corporativa y aumentar el valor de mercado de la compañía. La compañía reportó US$43.600 millones de deuda a largo plazo al 31 de julio.

Dado que Michael Dell posee aproximadamente la mitad del capital social de la empresa homónima, él personalmente sería propietario de una gran parte de las acciones de VMware si su empresa desinvierte.

