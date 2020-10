Cruise busca aprobación de vehículo sin conductor en EE.UU.

El vehículo eléctrico y autónomo de Cruise, Origin

(Bloomberg) -- Cruise LLC, la unidad de automóviles sin conductor propiedad mayoritaria de General Motors Co., se está preparando para solicitar a los reguladores federales permiso para operar su vehículo autónomo Origin en vías públicas, convirtiéndolo en uno de los primeros sin volante ni pedales de freno.

La unidad de GM buscará la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) “en los próximos meses”, escribió el miércoles el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Cruise, Robert Grant, en una entrada de blog. Cruise dio a conocer el modelo a batería Origin, que se construirá en la misma planta que la nueva camioneta eléctrica Hummer de GM, en enero.

Si la NHTSA aprueba la solicitud, GM tendrá todas las aprobaciones reglamentarias necesarias para comenzar a probar un servicio de robotaxi sin conductor de seguridad como servicio público en California. Cruise recibió autorización del departamento estatal de vehículos de motor a principios de este mes para cinco vehículos de prueba.

“Vamos con todo nuestro compromiso de llevar el Origin a las carreteras de nuestras ciudades”, dijo Grant en la publicación.

Cruise también está tratando de calmar los temores de covid-19 entre los viajeros, muchos de los cuales han evitado el transporte público y los servicios de transporte de compañías como Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. durante la pandemia.

La empresa con sede en San Francisco colocará una barrera de plástico entre los pasajeros en la cabina del Origin de cuatro asientos y lo limitará a dos personas por viaje. Eso le da a cada viajero su propio compartimento, dice Grant. También habrá un sistema de ventilación personalizado para alejar el aire de los dos pasajeros en el vehículo.

“En este momento, la idea de entrar en un vehículo con un extraño puede verse como una propuesta aterradora”, escribió Grant. “La buena noticia es que ya habíamos estado pensando en cómo minimizar el riesgo de contagio dentro del Origin”.

Nota Original:GM’s Cruise Seeks U.S. Approval to Run Its Driverless Shuttle

©2020 Bloomberg L.P.