Coronavirus.- Reino Unido constata un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, más de 26.600

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este miércoles un nuevo récord de contagios diarios de la COVID-19, 26.688 adicionales en las últimas 24 horas.



Según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias, en esta jornada también se han registrado 191 víctimas mortales debido a la enfermedad más. En total, Reino Unido contabiliza 789.229 personas contagiadas de coronavirus y 44.158 fallecidos.



Asimismo, el Ministerio de Salud británico ha trasladado que 6.479 personas están hospitalizadas en el país a causa de la COVID-19, 629 de ellos con respiración mecánica.



Además, la cartera ha puesto al condado de Yorkshire del Sur bajo la alerta máxima por la pandemia, una decisión tomada un día después de que el primer ministro, Boris Johnson, impusiera el nivel máximo de alerta a Mánchester.



En un comunicado, el Ministerio de Salud ha trasladado que las nuevas restricciones, que entrarán en vigor este sábado, afectarán a las localidades de Barnley, Doncaster, Rotherham y Sheffield.



Entre las nuevas normas, destacan la prohibición de socializar con personas no convivientes o que no pertenezcan a la misma burbuja en instalaciones bajo techo, jardines privados o eventos para los que se requiera entrada.



Además, los grupos no deberán exceder las seis personas en espacios públicos al aire libre, como playas, y los pubs y bares tendrán que cerrar, a menos que sirvan comida.



El Ministerio de Salud ha justificado su decisión aduciendo a que Yorkshire del Sur tiene una de las tasas de contagios más altas de todo Reino Unido. En Doncaster, la tasa es de 285 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, mientras que en Sheffield es de 402.



"Ahora es el momento de que todos trabajemos juntos para controlar este virus", ha manifestado el ministro de Salud británico, Matt Hancock, que ha avisado de que "no actuar ahora sólo conduciría a restricciones más duras y duraderas más adelante".