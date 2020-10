Coronavirus.- Pakistán advierte de que podría reimponer el confinamiento por el repunte de los casos de coronavirus

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Pakistán han advertido este miércoles de que podrían reimponer nuevas medidas de confinamiento debido al repunte de los contagios y la tasa de mortalidad en el país a causa de la pandemia de coronavirus.



El Centro Nacional de Mando y Operaciones (NCOC), que supervisa la respuesta a la pandemia, ha dicho que el país se acerca a un punto en el que "no habrá otra opción" que imponer otro confinamiento y ha pedido a la población que respete las medidas en vigor.



"El NCOC está supervisando de cerca la situación. Si no hay mejora en el respeto a las medidas, no habrá otra opción que volver a las medidas estrictas que llevarán a un nuevo cierre de servicios", ha señalado, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



En este sentido, ha manifestado que hay "un claro repunte del coronavirus" y ha hecho hincapié en que las autoridades locales deben adoptar "estrictas medidas punitivas" contra aquellos que violen las medidas en pie, incluido el uso de mascarilla.



La advertencia ha sido formulada apenas un día después de que el ministro de Planificación, Asad Umar, apuntara a un aumento del 140 por ciento en la tasa de mortalidad durante la última semana y criticara que la población "ignore de forma imprudente" las medidas.



Las autoridades paquistaníes han confirmado hasta la fecha 324.744 casos de coronavirus, con 6.692 fallecidos, mientras que un total de 308.674 personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el virus.