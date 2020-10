Coronavirus.- Lombardía y Campania, las dos regiones más afectadas en Italia, optan por el toque de queda

10/10/2020 Personas pasean en la Galería Vittorio Emanuele de Milán POLITICA EUROPA ITALIA INTERNACIONAL LUCA PONTI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Italia se encuentra inmersa en plena segunda ola de la pandemia, con un aumento de los contagios en cifras récord en la última semana, lo que ha llevado a las dos regiones más castigadas, Lombardía y Campania, a imponer el toque de queda a partir de este viernes, mientras se especula con la posibilidad de que el Gobierno adopte nuevas medidas restrictivas.



En el caso de Lombardía, la región con más casos de todo el país hasta la fecha, el toque de queda entrará en vigor a partir de este jueves y estará vigente hasta el 13 de noviembre, según la ordenanza firmada este miércoles por el presidente regional, Attilio Fontana, y el ministro de Salud, Roberto Speranza.



En concreto, estarán prohibidos todos los desplazamientos entre las 23.00 y las 5.00 horas salvo por motivos laborales, "situaciones de necesidad o urgencia o por motivos de salud", explica la ordenanza remitida a los alcaldes de toda la región. "Está permitido en todos los casos el regreso al domicilio particular", aclara el documento, según la agencia AdnKronos.



Las autoridades han justificado la decisión de adoptar medidas restrictivas en la "franja nocturna" porque consideran que es más posible que no se respeten "las medidas de prevención del contagio, con riesgo de aglomeración y de no respetar la distancia entre personas".



"Lo que nos asustan no son las cifras de contagios, sino la velocidad con la que cambian", ha destacado en declaraciones a Rai 3 el coordinador de la unidad de crisis para las UCI en Lombardía, Antonio Pesenti.



"Hoy, las 125 plazas de UCI a disposición en Lombardía están todas ocupadas y por tanto durante la jornada abriremos nuevas camas", ha explicado, precisando que por ello se abrirá nuevamente el hospital de campaña en la Feria de Milán, si bien sus 150 plazas estarán disponibles de forma progresiva. Lombardía puede llevar a las 1.500 camas de UCI "pero esperamos no tener que dedicarlas todas a los casos de COVID-19", ha confiado.



Por lo que se refiere a Campania, su presidente, Vincenzo De Luca, adelantó este martes que su intención es imponer el toque de queda a partir de este viernes, una semana antes de sus planes iniciales. En concreto, se prevé la suspensión de todas las actividades entre las 23.00 y las 5.00 horas y los desplazamientos a partir de las 0.00 horas.



MEDIDAS EN OTRAS REGIONES



También en otras regiones se están adoptando nuevas medidas. En el caso de Piamonte, su presidente, Alberto Cirio, ha ordenado el cierre de los centros comerciales el fin de semana, con la excepción de los establecimientos de alimentación y las farmacias.



En Liguria, estarán prohibidas a partir del lunes todas las reuniones. "Prohibimos a las personas juntarse en grupos", ha explicado su presidente, Giovanni Toti, apelando al "rigor" de los ciudadanos en su comportamiento. Además, desde el lunes, se volverá a la enseñanza a distancia para al menos el 50 por ciento de los alumnos en los cursos superiores.



Así las cosas, en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el Gobierno de Giuseppe Conte adopte nuevas medidas para intentar frenar la segunda ola. Fuentes del Palacio Chigi han asegurado a AdnKronos que se trata de "meras hipótesis".



No obstante, han reconocido que dado que la situación está en constante evolución, "no se puede excluir que en las próximas semanas se adopten otros procedimientos, pero esto no significa que ya se hayan adoptado decisiones o nuevas medidas". Además, han advertido que especular con ello solo "crea confusión e incertidumbre entre los ciudadanos".



Por su parte, el ministro de Salud ha reconocido que "son horas complicadas" pero ha insistido en que para derrotar al coronavirus no solo deben actuar el Gobierno y las autoridades regionales y locales, sino que los ciudadanos también tienen un papel que desempeñar. "Los ciudadanos están llamados a la máxima atención y a evitar el máximo posible las ocasiones de contagio", ha subrayado Speranza.