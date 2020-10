Chile reproduce 200 ranas del Loa a partir de las últimas 14 que existían

Fotografía cedida por el ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile que muestra un renacuajo de rana Loa. EFE/Ministerio De Vivienda Y Urbanismo De Chile

Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Chile dio a conocer este miércoles el nacimiento de cerca de 200 crías de rana del Loa gracias a un trabajo de reproducción a partir de los últimos 14 ejemplares que existían de esta especie en extinción.

Se trata de unos vertebrados únicos en el mundo que habitaban en un arroyo del sector Las Vertientes en Calama, en la norteña región de Antofagasta, 1.564 kilómetros al norte de Santiago y sobre los 2.000 metros de altura, que se secó completamente por la acción humana.

En agosto del año pasado, un grupo de especialistas en anfibios fueron a rescatar la mayor cantidad de individuos posibles, rescatándose 14 ranas, las únicas que fueron posibles de encontrar en ese sector.

Los ejemplares fueron trasladaron al Centro de Reproducción de Anfibios Nativos del Zoológico Nacional, donde se realizó un proceso de apareamiento (amplexo) entre los pasados 11 y 12 de octubre que derivó en la llegada de estas cerca de 200 crías que están en distintas etapas de crecimiento.

De las 14 ranas rescatadas, hoy 12 se mantienen con vida: 5 machos, 6 hembras y una rana juvenil que por su corta edad no se ha determinado el sexo.

"Hoy tenemos una gran noticia para el ecosistema mundial. En el Centro de Conservación de nuestro Zoológico Nacional nacieron cerca de 200 crías de ranas del Loa, especie endémica de nuestro país que, por culpa de la acción humana, lamentablemente, hoy se encuentran en peligro de extinción", dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, según un comunicado.

Para la directora del Zoológico Nacional, Alejandra Montalba, "esto no habría sido posible si no hubiese sido por el trabajo incansable de los trabajadores" del centro que dirige, "que tuvieron que incluso replicar las condiciones exactas del agua que hay en el norte de nuestro país para poder mantenerlas con vida".

Por su parte, el investigador Según Gabriel Lobos, del Museo de Historia Natural de Calama, dijo que "ahora el desafío es respecto al hábitat de la rana".

"Necesitaremos restaurar el lugar donde estas especies habitan para poder llevar a otras ranitas a sus tierras de origen. Sin duda que es una muy buena noticia", explicó.

La rana del Loa está clasificada como en peligro crítico y es el vertebrado bajo mayor riesgo de extinción en Chile.