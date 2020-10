Chelo García Cortés quema en directo una fotografía de la que era su íntima amiga, Isabel Pantoja

14/07/2019 Chelo García Cortés después de concursar casi tres meses en 'Supervivientes 2019' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Muchas son las veces que Isabel Pantoja ha terminado uno de sus grandísimos conciertos al grito de ¡La leña arde!, una frase de una de sus canciones más típicas... y hoy ha sonado más que nunca en el plató de Sálvame Tomate cuando Chelo García Cortés ha quemado una fotografía gigante de Isabel Pantoja. Sí, lo están leyendo bien, la colaboradora se ha sometido a esta prueba por parte del programa con tal de ganar 100 euros.



Un acto que ha dejado con la boca abierta a todos sus compañeros porque no todos esperaban que Chelo dijera que 'Sí' a esta prueba tan dura, que sin duda, va a significar un antes y un después en su relación con Isabel Pantoja, que si bien recordamos ya estaba muy tocada.



¿Qué estarías dispuesto a hacer por dinero? es el nombre que recibe la nueva sección del programa en el que, a través de ofertas de dinero, los colaboradores tienen que hacer pruebas o no. En este caso, se le ha ofrecido a Chelo García Cortés quemar una fotografía de Isabel Pantoja por 100 euros y ésta no se lo pensado ni un segundo. 'Sí' ha sido la contestación que ha dado y minutos más tarde la veíamos quemando ese retrato de la cantante en las instalaciones de Mediaset... eso sí, con lágrimas en los ojos ya que aseguraba que le dolía mucho hacer eso.