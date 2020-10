Casa Blanca busca lograr acuerdo de estímulo fiscal en 48 horas

(Bloomberg) -- El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que el objetivo de las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es lograr un acuerdo sobre un paquete de alivio del coronavirus dentro de las próximas 48 horas.

Está previsto que Mnuchin y Pelosi vuelvan a hablar el miércoles por la tarde. Sin embargo, cualquier acuerdo enfrentará un obstáculo en el Senado, luego que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, hubiera advertido a la Casa Blanca que no acepte nada parecido a la propuesta más amplia de Pelosi.

Pelosi dijo el martes que se debe llegar a un acuerdo con la Administración Trump antes del fin de semana para que se alcance a aprobar el proyecto de ley a fines de la próxima semana, antes de las elecciones del 3 de noviembre.

“La fecha límite de hoy nos permitió ver que se podían tomar decisiones y se podía intercambiar lenguaje, lo que demuestra que ambas partes se toman en serio la búsqueda de un consenso”, escribió Pelosi a sus compañeros demócratas de la Cámara el martes por la noche.

Meadows dijo el miércoles que “las negociaciones han entrado en una nueva fase, que es más en el aspecto técnico de tratar de obtener el lenguaje correcto que de si podemos estar de acuerdo con los números”.

Los republicanos del Senado, sin embargo, siguen por un camino completamente diferente. El excandidato presidencial Mitt Romney se sumó a los republicanos que dijeron que votarían en contra de cualquier acuerdo del orden de US$1,8 billones. Mnuchin ha ofrecido US$1,88 billones, mientras que Pelosi quiere US$2,2 billones.

Dado el riesgo de una ruptura pública perjudicial en el partido pocos días antes de que se enfrenten a los votantes, McConnell advirtió a la Casa Blanca que no se apresure a llegar a un acuerdo antes de las elecciones, según una persona familiarizada con el asunto.

