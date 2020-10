Carapaz y Chaves ponen sabor latinoamericano a la Vuelta

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), tercer clasificado de la general de la Vuelta a España, considera "un buen premio" lucir la camiseta de lunares de la montaña, pero el vencedor del Giro 2019 dejó claro que "lo importante es luchar por la roja", tras la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se disputa este miércoles entre Pamplona y Lekunberri, de 151, 6 kilómetros. EFE/Kiko Huesca

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) y Jhoan Esteban Chaves (Mitchelton Scott) están poniendo el sabor latinoamericano en la 75 Vuelta a España y han presentado su candidatura a pelear por ella en este trepidante inicio de carrera.

Tan solo dos días de competición con un elevado nivel de exigencia en el trazado por carreteras vascas y navarras, en una edición recortada a dieciocho etapas, han sido suficientes para dejar el grupo de aspirantes a la 'roja' completamente seleccionado el grupo de ciclistas del que debería salir el hombre que se aúpe a lo más alto del podio en Madrid el próximo 8 de noviembre.

El de Carchi y el de Bogotá son cuarto y quinto, respectivamente, a solo un puñado de segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), en un arranque de Vuelta en el que la criba por la dureza de los dos primeros días ha dejado muy claro que se cuentan con poco más que los dedos de una mano los ciclistas que están en su mejor condición para aspirar a todo.

La puntilla puede llegar el jueves en la tercera jornada con un tercer final duro, pero que será la primera llegada en alto en la Laguna Negra, ya que tanto el primer día en Arrate como este segundo en Lekunberri había que cubrir algún kilómetro tras pasar la cima de la montaña.

El ecuatoriano sabía antes del inicio en Irún que en esta Vuelta tiene la oportunidad de reivindicar su liderazgo en la estructura de la todopoderosa formación británica del Ineos Grenadiers y no está dispuesto a dejarla pasar.

El fracaso de Ineos en el Tour y que las cosas se torcieran con el abandono en el Giro por una caída de auténtica mala suerte de su líder, el británico Geraint Thomas, aunque todavía podrían enderezarlo con Tao Geoghegan Hart, ha dejado a la Vuelta como la baza para resarcirse.

En la carrera española, Carapaz se ha puesto en marcha de una manera impecable, aunque hoy camino de Lekunberri ha perdido a uno de los que deberían ser su punto de apoyo, el colombiano Brandon Rivera.

En un terreno que conoce a la perfección, no en vano su aterrizaje en Europa se produjo en tierras navarras con el equipo Lizarte del que dio el salto a Movistar y donde vivió tres años, la 'locomotora de Carchi' no dudó, en cuanto pudo, tratar de poner a prueba las fuerzas de sus adversarios.

Camino de las primeras estribaciones de la ascensión a San Miguel de Aralar ha protagonizado un ataque junto a su compañero el costarricense Andrey Amador que ha lanzado la carrera definitivamente y luego con la pancarta del paso de montaña a la vista ha acelerado para poner a prueba las fuerzas de sus rivales.

Ni Roglic ni el joven Enric Mas (Movistar), que llegó a ocupar el puesto que dejó el de Carchi en la formación telefónica, ni los otros aspirantes, han dado muestras de flaqueza por lo que ha optado por dar un paso atrás a la espera de un momento mejor.

Carapaz, antes de dar las primeras pedaladas en la Vuelta, ya subrayó la importancia de esta primera semana en el desarrollo de la Vuelta. "Va a ser decisiva", dijo por lo que en este duro y exigente inicio está dispuesto a dar la más mínima concesión.

Más sorprendente y de manera favorable es el rendimiento que está mostrando el bogotano Chaves en estos inicios de la Vuelta.

A sus 30 años parece estar dispuesto a emular al ciclista que en 2016 firmó un doble podio en Giro (2º) y Vuelta (3º) pero que en los años siguientes se ha convertido en el hombre que lleva la etiqueta de aspirante pero que ha mostrado en muy escasas ocasiones y de forma efímera tal condición.

Tanto en Arrate, el primer día, como en San Miguel de Aralar este segundo, se ha soldado al grupo de los mejores con los que ha rodado sin aparentes apuros, si bien no ha llegado a mostrar en ningún momento la rueda a sus rivales.

Si no quiere mostrar sus cartas es una señal de que el mejor Chaves puede estar de regreso y en la Vuelta ser uno de sus protagonistas.

Chaves ya dejó claro en Arrate que la clasificación ya esté despejada desde el comienzo es bueno para él porque "no existe el estrés de las etapas de velocidad o una contrarreloj".

José Luis Sorolla