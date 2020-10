Brexit.- La UE ve posible aún el acuerdo post Brexit pero avisa de que cada día sin negociar se pierde una oportunidad

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El negociador europeo para la relación con Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado este miércoles ante el pleno del Parlamento europeo que pese a las dificultades en la negociación aún es posible lograr un acuerdo a tiempo para su entrada en vigor cuando en diciembre se produzca el divorcio, aunque ello pasa por resolver "en los próximos días" las diferencias más graves.



"Creo que el acuerdo está a nuestro alcance si en ambos lados estamos dispuestos a trabajar de manera constructiva y con espíritu de compromiso, si avanzamos en los próximos días sobre la base de textos jurídicos, tal y como deseamos", ha resumido Barnier, en una intervención en sesión plenaria para rendir cuentas sobre el estado de las negociaciones.



El negociador europeo ha repasado las dificultades de las últimas semanas para desbloquear las conversaciones porque, tras cuatro meses de contactos, sigue sin haber acercamiento en tres cuestiones clave, fundamentales para la UE a cambio de un acuerdo sin tarifas ni cuotas: asegurar igualdad de condiciones en materia de competencia a ambos lados del Canal, que la flota europea pueda acceder a las aguas británicas en condiciones justas y una gobernanza que proteja el respeto de los acuerdos.



A su lado, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de supervisar el cumplimiento del acuerdo de retirada, Maros Sefcovic, ha avisado de que sin un acuerdo "justo" en materia pesquera, no será posible un acuerdo justo global, descartando así que el bloque fuera a relajar las exigencias en este capítulo como sugiere Londres.



"Llamo a la urgencia (de las partes), el tiempo realmente vuela y cada día de negociación perdida es un día de oportunidad perdida para dar con los compromisos necesarios", ha razonado Sefcovic, en su intervención final, en la que también ha querido dejar claro que aún habiendo un acuerdo sobre la relación futura este no será aplicable si antes Reino Unido no cumple con la aplicación del Tratado de Retirada.



En el debate con los eurodiputados también ha estado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, quien ha explicado que Barnier cuenta con el apoyo unánime de los Veintisiete, que confirmaron en su última cumbre la voluntad de lograr un acuerdo ambicioso y justo, pero no a cualquier precio.



"Queda poco tiempo, estamos dispuestos a negociar 24 horas al día, siete días a la semana, sobre todos los asuntos y en base a textos legales", ha dicho Michel, quien sin embargo ha advertido al Gobierno de Boris Johnson de que el grado de soberanía que quieran marcar en el acuerdo determinará también "el nivel de acceso a nuestro mercado interior".



"Simplemente es cuestión de sentido común", ha continuado Michel en su discurso, para añadir después que la UE "quiere un acuerdo justo y equilibrado", aunque estará igualmente preparada en caso de que las negociaciones fracasen y el Brexit definitivo se produzca sin acuerdo de futuro.