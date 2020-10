Bolsonaro se acerca a centro con elección para Corte Suprema

(Bloomberg) -- El primer candidato exitoso del presidente Jair Bolsonaro a la máxima corte de Brasil es un centrista cuya selección promete al presidente un mayor apoyo entre los poderosos líderes moderados en el Congreso.

Kassio Nunes Marques fue indicado por Bolsonaro el mes pasado para reemplazar al juez moderado en retiro Celso de Mello. Su nominación fue aprobada por el Senado el miércoles. Marques, de 48 años, es un exjuez de la corte federal de apelaciones del empobrecido estado de Piauí, cuyo mandato se extenderá hasta sus 75 años.

La elección de Bolsonaro sorprendió tanto a los opositores políticos como a los aliados, ya que previamente había prometido usar su primera nominación al tribunal superior para elegir a un juez evangélico o conservador social. En cambio, el líder puso sus prioridades legislativas en primer lugar con una elección tradicional, cuyas opiniones parecen inclinarse hacia el centro-derecha.

Durante su audiencia de nominación, Marques defendió la diversidad religiosa, la libertad de prensa, el equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción. Pero dijo que estaba “a favor de la vida” en la cuestión del aborto y que defendía la posesión de armas. “Tengo un arma en casa, pero no la uso cuando salgo”, dijo. El aborto y el derecho a portar armas son cuestiones clave que enfrenta la corte.

También está pendiente en la corte una investigación sobre la legalidad de la selección de un jefe de policía por parte de Bolsonaro, una medida que fue suspendida por el juez de la Corte Suprema Alexandre Moraes. Aunque Bolsonaro originalmente anticipó que su nominado Marques se haría cargo del caso de De Mello cuando se retirara, en un giro de eventos potencialmente desfavorable para el presidente, Moraes asumirá el mando.

