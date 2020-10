Bolivia.- Arce califica de "grupos marginales" las protestas contra los resultados de las elecciones en Bolivia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, ha valorado que son "grupos marginales" los que llevan a cabo movilizaciones contra los resultados de las elecciones en Bolivia, en las que se impuso en primera vuelta.



"Son grupos felizmente marginales, no es una gran mayoría porque quedó demostrado, luego del resultado de las elecciones, que no son la mayoría", ha señalado Arce en una entrevista en televisión recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.



El también exministro de Economía ha lamentado que estos grupos "no acepten los resultados, no acepten la derrota", que, a su juicio, ha sido "muy contundente". "Nosotros somos mayoría y lamento que estén recurriendo a este tipo de acciones que nos recuerdan a octubre del año pasado", ha dicho.



"Ha sido una de las victorias más absolutas que hemos tenido nosotros como Movimiento Al Socialismo (MAS), con respeto a nuestro inmediato seguidor y lamentamos que (estos grupos) estén patrocinando este tipo de cosas, que en realidad lo único que hacen es mostrar quiénes son los violentos", ha continuado.



Durante la noche del martes se registraron varias movilizaciones contra el resultado de los comicios en las ciudades bolivianas de Oruro, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.



Los líderes de las protestas expresaron sus dudas sobre la transparencia en el recuento de votos e, incluso, hablaron de "fraude", aunque no han presentado ninguna prueba que apoye este extremo.



Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha pedido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dé "certidumbre" sobre los resultados de las elecciones, al tiempo que ha avisado de que no se permitirán brotes de violencia en la nación andina.



"Es importante que el TSE le dé certidumbre al país, porque estas movilizaciones pueden generar violencia", ha aseverado Murillo, que ha indicado que a la autoridad electoral le falta "claridad", informa Erbol.



"No vamos a permitir violencia, no podemos permitir violencia", ha reiterado, reconociendo que "la gente tiene derecho a movilizarse, está en la Constitución".



Entretanto, el presidente del TSE, Salvador Romero, ha pedido tranquilidad a los manifestantes y ha insistido en que las elecciones fueron transparentes.



"Todos los actores políticos, sociales y regionales respetemos los resultados de la elección 2020 y que hagamos de la elección un momento de afianzamiento de la democracia", ha manifestado.



"La jornada electoral ha sido limpia, el cómputo es transparente, por lo tanto, exhortamos a toda la ciudadanía a aguardar con tranquilidad los resultados (finales)", ha zanjado.