Biden entra en último tramo con US$114 millones más que Trump

(Bloomberg) -- Joe Biden comenzó octubre con un nivel de fondos casi tres veces más alto que el del presidente Donald Trump, consolidando la ventaja del candidato demócrata en las últimas semanas de la campaña.

Los informes más recientes de las campañas a la Comisión Federal de Elecciones muestran que Biden tenía US$177,3 millones en el banco a finales del mes pasado. Por el contrario, Trump quemó casi la mitad de su efectivo en septiembre, cerrando el mes con US$63,1 millones, a pesar de que recortó gastos al retirar compras de publicidad planificadas desde finales de agosto.

Después de disfrutar de una ventaja financiera durante gran parte de la carrera, Trump se ve obligado a ponerse al día en la recaudación de fondos al tiempo que se mantiene constantemente detrás de Biden en las encuestas nacionales. El presidente ahora ha bajado 8,6 puntos porcentuales en la media de sondeos de RealClearPolitics, y va por detrás, aunque por márgenes más estrechos, en estados clave indecisos solo dos semanas antes del día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Los informes muestran que la campaña de Biden recaudó US$281,6 millones en septiembre y gastó US$285 millones, más del doble que Trump.

El comité de campaña de Trump recaudó US$83,1 millones en septiembre y gastó US$139,3 millones, según los informes.

Las actividades más amplias de Trump, que incluyen el Comité Nacional Republicano y dos comités conjuntos, recaudaron US$247,8 millones en septiembre. Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron US$383 millones en el mes y dicen que tienen US$432 millones en el banco, frente a US$251,6 millones de los comités de reelección de Trump.

Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron US$748 millones solo en agosto y septiembre, unos US$290 millones más que Trump en el mismo período. La campaña del candidato demócrata dijo el viernes que está en camino de recaudar otros US$234 millones antes del día de las elecciones. Si la estimación es correcta, Biden y el DNC habrían recaudado más de US$982 millones en los últimos tres meses antes de las elecciones del 3 de noviembre, superando los US$942 millones que el presidente Barack Obama recibió en su campaña de 2008.

Es un gran cambio para Biden y el DNC. En abril, tenían solo US$98 millones en el banco frente a los US$255 millones de Trump.

El dinero extra ha permitido a Biden dominar los medios de comunicación en las últimas semanas de la carrera. Según las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones, los candidatos obtienen la tarifa más baja disponible para anuncios de televisión en los 60 días previos a una elección. La campaña de Biden ha reservado tiempo de publicidad televisiva por valor de US$162 millones desde el 1 de octubre hasta las elecciones, según Advertising Analytics, mientras que Trump ha reservado US$79 millones.

Nota Original:Biden Enters Last Stretch With $114 Million Cash Edge Over Trump

©2020 Bloomberg L.P.