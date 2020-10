Aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba, según la SIP

En Cuba, donde el gobernante Partido Comunista es el único permitido, están prohibidos los medios de comunicación no estatales. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Miami, 21 oct (EFE).- El Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra medios independientes con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas críticos, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe.

La SIP publicó el documento durante su 76 asamblea general, que tiene lugar hoy de manera virtual en Miami (EE.UU.).

"Bajo apercibimiento de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero, los medios independientes han sido bloqueados y hackeados", recoge el informe.

La entidad, fundada en La Habana en 1943 y que representa a más de 1.300 medios del continente americano, asegura en su informe 2020 que periodistas independientes en Cuba han sido "detenidos, retenidos, amenazados y golpeados" y "se les ha prohibido salir de sus viviendas o del país".

La SIP detalla específicamente 5 casos de informadores a quienes el "régimen" cubano ha prohibido salir de sus casas y sometido a vigilancia, así como 13 que han sido arrestados por la policía y otros 18 que sufrieron allanamiento de su vivienda, decomiso de equipos, interrogatorios o multas.

El informe recuerda, que "en septiembre fue liberado el único periodista que estaba encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones, tras cumplir casi un año de condena" y recoge que este informador denunció haber recibido maltratos y amenazas por intentar publicar textos desde prisión.

ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, "bloqueó decenas de sitios de medios independientes como 14ymedio, Diario de Cuba, Cubanet, Cibercuba, El Estornudo, ADN Cuba y Tremenda Nota", indica el texto de la SIP, y puntualiza que en 2020 "también creció la creación de cuentas que suplantan identidad de opositores y periodistas independientes, así como el uso de trolls y cuentas falsas".

La entidad también denuncia un incremento de la represión a otros activistas y ciudadanos cubanos, al detallar que algunos de ellos "han sido amenazados por grabar, fotografiar o publicar imágenes, opiniones o hacer críticas en redes sociales".

"Mediante el decreto 370 que censura y monopoliza el uso de internet, decenas de personas fueron multadas con el equivalente a tres salarios mínimos por expresarse en redes sociales. Quienes no pagan pueden ser encarcelados", explica.

Agrega que "la represión policial también se hizo sentir contra protestas civiles en junio, julio y octubre", en las que "el régimen cortó temporalmente el uso de teléfonos e internet a los manifestantes".

En Cuba, donde el gobernante Partido Comunista es el único permitido, están prohibidos los medios de comunicación no estatales, si bien en los últimos años han surgido plataformas privadas o independientes con dominios alojados en el extranjero que informan sobre la realidad del país desde una perspectiva no oficialista.