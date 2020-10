Asociaciones altruistas tendrán control efectivo de donativos en México

Vista general del pleno de la Cámara de Diputados en Ciudad de México. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 20 oct (EFE).- Las asociaciones sin fines de lucro podrán tener el control efectivo de los donativos, de acuerdo con el dictamen de la miscelánea fiscal del 2021, aprobadas este martes en la Cámara de diputados de México.

Con 291 votos a favor, 142 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, añade y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal de la Federación, conocida como Miscelánea Fiscal 2021.

La Cámara de Diputados continúa este martes con la discusión en lo particular sobre la Miscelánea fiscal 2021, con revisiones sobre los puntos reservados por los legisladores.

En un comunicado, el órgano legislativo señaló que entre los cambios a ordenamientos de la Ley del ISR, las donatarias autorizadas (asociaciones sin fines de lucro) "perderán su autorización en el caso de que obtengan la mayor parte de sus ingresos, más del 50 %, de actividades no relacionadas con su objeto social".

También, "establece un mecanismo de control efectivo del destino de los donativos" y se deroga la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales de transparencia y de evaluación de impacto social.

La presidenta de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), explicó sobre la Ley del ISR, que en el caso de estas asociaciones se "se incorporó un plazo adicional de seis meses para que entren en vigor las modificaciones".

Durante la discusión al exterior de la Cámara de Diputados organizaciones altruistas y sin fines de lucro exigieron a los legisladores mantener sin cambios la Ley del ISR en lo que se refiere a la regulación de las donatarias autorizadas.

Recordaron que el proyecto de reforma establece que no se podrá recibir más del 50 % de ingresos por actividades no relacionadas con el objeto social de la donataria, o de lo contrario podría ser sancionada con la revocación de la autorización.

Bajo ese escenario, algunos diputados opuestos a las reformas señalaron que lo que se pretende con esas modificaciones "es inhibir la participación de la sociedad civil" ya que las asociaciones sin fines de lucro cumplen un labor que el Gobierno no hace.

LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO

Actualmente las donatarias autorizadas gozan de ciertos beneficios fiscales y pueden recibir donativos y lo que propone la reforma es que si existen o se detectan malas prácticas pierden esa calidad y todo su patrimonio bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pasarán a formar parte de otra de esas organizaciones.

La ley define actualmente a las donatarias "como todas aquellas asociaciones que no buscan la generación de una utilidad" y por ello tributan como persona moral con fines no lucrativos y pueden recibir donativos, en efectivo o en especie, sin ser contribuyentes del ISR.

Según registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en México existen 14.287 donatarias autorizadas o asociaciones sin fines de lucro.