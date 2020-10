Armenia/Azerbaiyán.- La OTAN traslada a Armenia que no es parte del conflicto en Nagorno Karabaj

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mantenido este miércoles un encuentro con el presidente de Armenia, Armen Sarkissian, al que le ha trasmitido que la OTAN no es parte del conflicto que afecta a Nagorno Karabaj, frente a las acusaciones de Ereván de que Turquía, miembro de la Alianza, juega un papel clave en la crisis.



En una rueda de prensa conjunta en Bruselas tras el encuentro, el político noruego se ha limitado a decir que la OTAN "no forma parte de esta crisis" y ha mostrado su "profunda preocupación" por la escalada de violencia y por la falta de respeto al alto el fuego en el Cáucaso.



"Es importante que cesen las hostilidades y se encuentre una salida pacífica. Es por ello que las partes tienen que mostrar contención, respetar el alto el fuego y rebajar la tensión militar", ha indicado Stoltenberg, antes de señalar que cualquier ataque contra civiles es "inaceptable".



En esta línea, ha recalcado que Armenia y Azerbaiyán deben sentarse en la mesa de negociación facilitada por la OSCE y alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.



Este mensaje ha sido rápidamente contestado por Sarkissian, quien ha insistido en que la crisis en el Cáucaso ya trasciende el conflicto bilateral entre Armenia y Azerbaiyán por la intervención de "terceras partes".



Según su versión, "hay terceras partes que apoyan a Azerbaiyán política, diplomática y militarmente". "Está implicado en acciones y traído a la zona a terroristas islamistas", ha añadido.



"Desafortunadamente esa tercera parte es miembro de la OTAN y se trata de Turquía. No puedo estar aquí y no hablar de Turquía", ha denunciado Sarkissian, reiterando que Ankara, en todo caso, debe contribuir al alto el fuego y a promover las conversaciones entre Bakú y Ereván.



El mandatario armenio ha reiterado, no obstante, que comparte con Stoltenberg que no puede haber otra solución a crisis que una resolución política a través de la plataforma que representa la OSCE.



ENCUENTRO CON CHARLES MICHEL



Durante su visita a la capital comunitaria, el presidente de Armenia se ha entrevistado también con el presidente del Consejo, Charles Michel, quien le ha trasladado que la violencia debe parar en Nagorno Karabaj.



Al tiempo, el político belga ha mostrado su preocupación por el devenir de los combates armados y la falta de respeto al alto el fuego pactado. "Deben respetarlo y volver a la mesa de negociación sin condiciones. Cualquier interferencia externa es inaceptable", ha subrayado en un mensaje publicado en su Twitter.