Armenia/Azerbaiyán.- El primer ministro armenio pide voluntarios para el frente de Nagorno Karabaj

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, ha descartado "por ahora" una solución diplomática al conflicto abierto con Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj y, pese a los supuestos acuerdos de alto el fuego, ha planteado el reclutamiento de voluntarios para reforzar el despliegue militar en el territorio en disputa.



Pashinian se ha dirigido a autoridades locales y organizaciones para que "formen destacamentos de voluntarios que cumplirán con la protección de los derechos de la nación armenia". Estas unidades, ha explicado, quedarían bajo mando del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y podrán ser por tanto desplegadas en labores de combate, según un mensaje recogido por Armenpress.



"Todos debemos responder, vosotros sois quienes debéis tomar hoy las armas y ser nuestros héroes para lograr la victoria que merecemos", ha afirmado, subrayando que esta victoria "requiere del esfuerzo de todos".



Pashinian ha dado por hecho que, "al menos en este momento y durante un largo periodo de tiempo", "no hay una solución diplomática" al conflicto en Nagorno Karabaj, una región de mayoría armenia que reivindica su independencia de Azerbaiyán.



NUEVO ENCUENTRO CON LAVROV



Las dos partes, por mediación de Rusia, pactaron el 10 de octubre un alto el fuego que no se tradujo en una interrupción de los combates, habida cuenta de que las dos partes se han acusado de violar los compromisos firmados. Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán han vuelto a citarse este miércoles con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para tratar de avanzar.



El Ministerio de Exteriores de Rusia ha confirmado que Lavrov ha abordado con los dos ministros "cuestiones urgentes relacionadas con el cumplimiento de los previamente alcanzados compromisos del alto al fuego en la zona del conflicto", así como "la creación de condiciones para una resolución duradera" de la crisis, según la agencia Sputnik.



Pashinian ha agradecido la implicación de Rusia, "un aliado estratégico de Armenia", como contraposición a las posturas adoptadas por los tradicionales respaldos de Azerbaiyán, en particular Turquía. El Gobierno armenio ha anunciado este miércoles que prohibirá las importaciones turcas a partir del 31 de diciembre como represalia.