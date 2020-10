AMP.- Guinea.- Los primeros resultados provisionales apuntan a la reelección de Alpha Condé para un tercer mandato

La oposición rechaza los resultados e insiste en que Diallo se ha hecho con la victoria



El líder opositor denuncia que las fuerzas de seguridad han "rodeado" su vivienda



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



Los primeros resultados parciales publicados a última hora del martes por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) de Guinea apuntan a una victoria del presidente, Alpha Condé, en las elecciones celebradas el pasado domingo, tras las que su principal rival, Cellou Dalein Diallo, se proclamó vencedor.



El organismo electoral anunció los resultados en tres circunscripciones de la región de Conakry, donde está la capital, así como en otra situada en la región de Boké, y en todas ellas Condé --que obtendría un controvertido tercer mandato-- aparece en cabeza, con en torno al 50 por ciento de los votos, mientras que Diallo obtiene entre el 30 y el 40 por ciento de los sufragios, según la circunscripción.



El presidente de la CENI, Kabinet Cissé, prometió que pronto se conocerán más resultados, puesto que solo se han publicado los de cuatro de las 38 circunscripciones del país. "La CENI continuará con la publicación de los resultados provisionales a medida que los reciba," aseguró, invitando a la población a la "serenidad", según informa la emisora RFI.



Sin embargo, el jefe de campaña de Diallo, Fodé Oussou Fofana, ha reiterado que el opositor se impuso en los comicios y ha manifestado que sus datos "indican claramente" que la victoria del líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) en primera vuelta "es irreversible".



"Alpha Condé está intentando hacer lo posible para lograr que se modifiquen los resultados de las urnas a su favor. Los administradores territoriales, las fuerzas de defensa y seguridad, los ministros y altos cargos de la Administración central y ciertos magistrados están movilizados para llevar a cabo este fraude a gran escala", ha denunciado.



Así, Fofana ha asegurado que se han registrado casos de "sustitución o falsificación" de las actas, "el robo o desaparición de urnas" y la "expulsión de colegios electorales" de los representantes de la UFGD.



Por otra parte, ha dado las gracias "a los guineanos que salieron masivamente para expresar su alegría" tras la victoria de Diallo y ha elevado a cuatro el número de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad "por orden de Alpha Condé".



"Invitamos a la mayoría que ha votado por nosotros que mantenga el comportamiento digno y patriótico del vencedor y que demuestre contención y responsabilidad. Garantizamos que, esta vez, nadie nos robará la victoria", ha remachado, en referencia a las denuncias de fraude de Diallo tras sus derrotas en 2010 y 2015 frente a Condé.



El líder opositor proclamó el lunes su victoria a pesar de que no se conocían los resultados oficiales. "A pesar de las anomalías que han marcado el buen desarrollo de la votación del 18 de octubre, vistos los resultados surgidos de las urnas, salgo victorioso de esta elección en primera vuelta", sostuvo.



Diallo denunció además a última hora del martes a través de su cuenta en la red social Twitter que se encuentra "bloqueado" en su vivienda, que ha sido "rodeada" por la Policía y la Gendarmería, que "impiden toda entrada y salida".



"Al no poder hacer frente a la verdad en las urnas, el régimen antidemocrático de Alpha Condé intenta imponerse por la fuerza. Es momento de que Guinea pase página de este régimen liberticida y fratricida", aostuvo.



EL GOBIERNO TILDA A DIALLO DE "IRRESPONSABLE"



Por su parte, el Gobierno tachó el anuncio del líder de la oposición de "acto irresponsable, antidemocrático y antirrepublicano" cuyo único objetivo es "sembrar la confusión, manipular a la opinión pública y atentar seriamente contra la paz social".



En opinión del Ejecutivo, lo que busca Diallo es "provocar una situación de caos generalizado de consecuencias peligrosas e imprevisibles" por lo que le advirtió de que "se reserva el derecho de entablar acciones judiciales" en su contra "para hacerle responder de su acto ante la ley". Por su parte, Condé ha evitado pronunciarse.



Durante la jornada de este miércoles se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Sonfonia, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o detenidos, tal y como ha recogido el portal Guinée News.



El que fuera primer ministro y ha sido tres veces candidato a la Presidencia también fue criticado por la ONU, la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).



En un comunicado conjunto a última hora del lunes, las tres organizaciones consideraron "lamentables" este tipo de anuncios puesto que no contribuyen a "preservar la calma que ha prevalecido de forma global" durante la jornada electoral.



"Llamamos a los actores políticos a la calma y la contención con el fin de evitar manifestaciones violentas que podrían tener consecuencias sobre la paz y la seguridad", reclamaron.



"PROFUNDA DESCONFIANZA"



Por otra parte, la CEDEAO publicó otro comunicado el martes en el que destacó que las elecciones fueron celebradas "en un contexto de profunda desconfianza entre los actores políticos guineanos en el proceso electoral".



El organismo, que envió un equipo de observación electoral al país, dijo que "el clima político fue tenso" y hubo "algunos incidentes de violencia verbal y uso de lenguaje con tonos étnicos durante la campaña".



"No todos los candidatos tuvieron acceso a ciertas regiones y prefecturas, lo que obstruyó su capacidad de presentar su programa al público", lamentó, si bien destacó que "una atmósfera prevaleció de forma general durante el proceso electoral".



Asimismo, incidió en que los representantes de la UFGD y la gubernamental Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) "estuvieron presentes en la mayoría de los colegios electorales bajo observación" y en que "el recuento y recopilación de votos fue llevado a cabo en línea con la ley electoral".



Por ello, concluyó que el proceso se celebró "en general" sin "incidentes graves" y agregó que "estas elecciones presidenciales son un paso crucial en la consolidación de la paz y la promoción de la democracia en Guinea".



"La misión pide a los candidatos en las elecciones que respeten los resultados de las elecciones y les solicita que recurran, si surge la necesidad, a los canales legales para resolver cualquier disputa electoral, salvaguardando la paz, la estabilidad y la democracia", remachó.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, incidentes que se han saldado con decenas de muertos, según la oposición y la organización no gubernamental Amnistía Internacional.



Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté. Para poder optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.