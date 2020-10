Alaska confiesa cómo está siendo la experiencia de presentar 'Cine de barrio'

MADRID, 21 (CHANCE)



Concha Velasco nos confesaba hace unas semanas la alegría que le daba haber cumplido casi una década en 'Cine de barrio', el programa de TVE donde ha presentado, hablado, y entrevistado a grandes personajes de televisión durante estos últimos años. Con una sonrisa de oreja a oreja, desmentía que la hubieran echado y aseguraba que su etapa había terminado y había sido ella misma la que había propuesto a la organización dejarlo.



Alaska ha sido la encargada de hacerle el relevo y la verdad, no nos imaginábamos a una persona mejor que ella para llevar este programa que tantas tardes nos alegra y entretiene. Sobre cómo está siendo la experiencia, la cantante nos ha confesado que: "El paso por Cine de barrio es un lujo, me divierto, me encanta cada vez que veo que me toca una película, buscar los datos y tener los invitados en plató, no puedo decir más porque es un regalo, eso sí que es otro regalo que me ha tocado".



Consciente del problema que nos rodea, Alaska nos ha reconocido cómo lo pasó durante la pandemia: "El aislamiento y la cuarentena yo me lo tomé con más tranquilidad y ahora no estoy tan tranquila. Esto nos afecta a todos de forma diferente según avanza el tiempo pero hay que tirar para adelante". Por su parte, Mario Vaquerizo asegura que esta situación nos ha enseñado muchas cosas: "Hay que pensar en el día a día, nosotros somos de hacer muchos planes, tenemos planificado nuestros dos años posteriores, las vacaciones y ahora te has dado cuenta de que no tienes que planificar, que te da rabia, pues sí, pero como no se puede hacer otra cosa... yo no quiero lanzar un mensaje pesimista, tenemos que ser optimistas ante todo, tenemos que seguir haciendo las cosas, otra cosa es que estés cabreado porque esta situación no te gusta pero tienes que adaptarte a ella".