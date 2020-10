Afganistán.- Mueren alrededor de 20 miembros de las fuerzas de seguridad en un ataque de los talibán en Afganistán

14/04/2020 Militares afganos desplegados en un ejercicio de tiro POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



Alrededor de 20 miembros de las fuerzas de seguridad, incluido el 'número dos' de la Policía de la provincia de Tajar, en el norte de Afganistán, murieron en un enfrentamiento registrado con presuntos milicianos talibán en el distrito de Baharak, según han confirmado las autoridades.



Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que los insurgentes lanzaron un ataque en Baharak que desencadenó unos enfrentamientos en los que ha muerto el subdirector de la Policía, Mohamad Durandish, y "muchos guardias de seguridad".



"Los talibán también han sufrido grandes pérdidas en los enfrentamientos, pero aún no hay informaciones exactas", han agregado. Una segunda fuente ha manifestado que cerca de 50 agentes han sido dados por desaparecidos tras los combates.



El portavoz del Gobierno provincial, Yauad Hijri, ha confirmado 17 muertos y cinco heridos, al tiempo que ha agregado que 16 talibán han muerto también en los combates, según la cadena de televisión 1TV.



Por su parte, Latifa Saidi, miembro del consejo provincial, ha cifrado en 21 los agentes muertos en los enfrentamientos y ha criticado que el Gobierno central "no ha cooperado de ninguna forma" para hacer frente a la ofensiva, tal y como ha recogido la agencia afgana de noticias Jaama Press.



Sin embargo, fuentes oficiales citadas por la agencia alemana de noticias DPA han elevado los muertos a entre 34 y 42. Los talibán controlan en estos momentos once de los 16 distritos de la provincia.



El país ha sido escenario de un repunte de la violencia durante las últimas semanas, a pesar de las conversaciones de paz en marcha entre el Gobierno y los talibán en la capital de Qatar, Doha. Los insurgentes se han negado a declarar un alto el fuego.



En este sentido, el presidente afgano, Ashraf Ghani, ha recalcado que los talibán no lograrán ganar si creen en "la falsa narrativa de la conquista" y ha criticado que los insurgentes hayan mantenido sus ataques a pesar de las conversaciones de paz.



"Pregunten al mulá Hebatulá (Ajundzada, el líder de los talibán) dónde se esconde. ¿Por qué mata a afganos? Dice que no atacará a los estadounidenses, gracias, pero ¿por qué nos ataca a nosotros?", se ha preguntado el mandatario.



Desde que firmaron el acuerdo de paz en Doha con Estados Unidos el 29 de febrero, los talibán han mantenido y reforzado su campaña de ataques contra las fuerzas de seguridad afganas --incluida su reciente ofensiva en Helmand-- y se han limitado a dejar de atacar a las fuerzas militares internacionales.



Por último, Ghani ha recalcado que "los talibán deben garantizar totalmente al pueblo afgano que se desvincularán de los grupos terroristas" y ha recordado que los insurgentes enfrentaron a Afganistán y al mundo por su respaldo al fallecido líder de la organización terrorista Al Qaeda Usama bin Laden.