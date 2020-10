5-1. El Sao Paulo vapulea al Binacional en su despedida de la Libertadores

El jugador Dani Alves (c) de Sao Paulo disputa un balón con Pablo (d) de Binacional hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Sao Paulo y Club Deportivo Binacional en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE/Fernando Bizerra

Sao Paulo, 20 oct (EFE).- El Sao Paulo, ya eliminado y con el mundialista Dani Alves entre los titulares, se despidió este martes de la Copa Libertadores en la edición actual con una goleada por 5-1 sobre el campeón peruano Binacional en el cierre del Grupo D.

Los goles brasileños fueron convertidos por Vítor Bueno, Brenner, Pablo, en dos oportunidades, y el ecuatoriano Robert Arboleda, mientras que Jean Deza descontó para el Binacional.

El tres veces campeón de la Libertadores, a pesar de no contar con el público que suele animarlo en las tribunas del imponente Morumbí, salió desde el inicio a buscar la victoria para despedirse con honra del actual torneo y a los seis minutos abrió el marcador con un golazo de larga distancia de Vítor Bueno.

Luego, en una combinación de Tche Tche y Brenner, el tricolor paulista pudo aumentar y cuando parecía que iba a arremeter, vino la reacción del conjunto de la ciudad peruana de Desaguadero.

Pero justo cuando mejor jugaban los peruanos, a pesar de la desventaja, en un borbollón en el área chica en el que participaron Vítor Bueno e Igor Gomes, el goleador Brenner terminó embocando el balón para el 2-0 a los 34 minutos.

El Binacional no bajó la guardia y al minuto 39 el recién ingresado Deza se deshizo de la marca de Tche Teche y descontó con un bonito gol desde lejos para los visitantes, que se fueron al descanso animados y con la esperanza de revertir la situación.

Sin embargo, poco después del inicio del segundo tiempo, Igor Gomes habilitó a Pablo para convertir otro golazo en la noche y aumentar la ventaja.

Antes de que los visitantes reaccionasen, 'el Sampa' amplió el marcador casi de inmediato cuando después de un cabezazo de Pablo que se estrelló en el travesaño Arboleda aprovechó el rebote para anotar el cuarto.

En el minuto 84, en una jugada del recién ingresado Toró, Pablo aprovecha dentro del área y con su segundo personal sentenció el 5-1 a favor de los dueños de casa que estuvieron más cerca del sexto que el Binacional del segundo.

El colombiano Santiago Tréllez fue una de las variantes del técnico paulista Fernando Diniz, que por lesiones no pudo contar para este partido con Hernanes y con el español Juanfran.

Por los visitantes, el técnico Javier Arce realizó algunas variantes, entre ellas el ingreso del delantero uruguayo Sebastián Gularte en el lugar del colombiano Johan Arango.

Con la victoria, el Sao Paulo cerró su participación en la fase de grupos con siete puntos, mientras que el Binacional se quedó en el fondo con tres unidades.

En el otro partido del grupo, el argentino River Plate superó por 3-0 al ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito y con el resultado terminó primero con trece puntos, uno más que su rival, ambos clasificados.

- Ficha técnica:

5. Sao Paulo: Tiago Volpi; Tche Tche, Robert Arboleda, Bruno Alves, Leo; Luan (m.74, Toró), Vítor Bueno (m.82, Helinho), Igor Gomes (m.63, Paulinho Boia), Dani Alves (m.63, Rodrigo Nestor); Brenner (m.63, Santiago Tréllez) y Luciano.

Entrenador: Fernando Diniz.

1. Binacional: Raúl Fernández; Ángel Pérez, Camilo Mancilla, John Fajardo y Jeickson Reyes; Ángel Ojeda, Pablo Labrín, Diego Angles, Roque Guachiré, Johan Arango (m.72, Sebastián Gularte) y Héctor Zeta (m.26, Jean Deza).

Entrenador: Javier Arce.

Goles: 1-0, m.6: Vítor Bueno. 2-0, m.34: Brenner. 2-1, m.39: Jean Deza. 3-1, m.50: Pablo. 4-1, m.53: Robert Arboleda. 5-1, m.84: Pablo.

Árbitro: el argentino Facundo Tello. Amonestó a Tche Tche.

Incidencias: partido de la sexta y última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad brasileña de Sao Paulo.