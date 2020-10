3-2. Peñarol cumple como local, pero Wilstermann lo elimina a la distancia

El jugador Gary Kagelmacher de Peñarol celebra hoy tras anotar contra Atlético Paranaense durante un partido por el Grupo C de la Copa Libertadores 2020, en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 20 oct (EFE).- El Peñarol venció este martes por 3-2 al Athletico Paranaense, aunque no le alcanzó para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores debido a que el boliviano Jorge Wilstermann venció al Colo Colo en Santiago de Chile y se clasificó junto a los brasileños.

Con estos resultados, el conjunto aviador finalizó primero en el Grupo C, Paranaense fue segundo y el aurinegro fue tercero, por lo que tendrá un cupo en la Copa Sudamericana.

En el comienzo del partido en Montevideo el local se lanzó con todo al ataque y luego de dos llegadas a fondo encontró el primer gol por intermedio del defensor Fabricio Formiliano cuando apenas corrían dos minutos de juego.

Pese al gol encajado, el Paranaense, que antes del encuentro debió descartar a dos futbolistas que dieron positivo de covid-19, respondió enseguida y fue en busca el empate. Sin embargo, por su falta de claridad de mitad de cancha hacia adelante no pudo inquietar al portero uruguayo.

En la mitad del primer tiempo el Peñarol retomó sus intenciones de atacar y se acercó con Agustín Álvarez Martínez y con Jonathan Urretaviscaya, quien erró un gol increíble dentro del área chica.

En los 15 minutos finales, los brasileños comenzaron a dominar gracias al buen juego que mostraron los centrocampistas Fabinho y Luis Óscar González, bien acompañados por el atacante Nikão.

A los 36, una combinación entre estos tres finalizó con el empate anotado por el argentino González, quien anotó con un toque corto dentro del área.

Cerca del final, un nuevo ataque del equipo visitante y un mal despeje de Walter Gargano terminó con un potente disparo de Richard desde afuera del área que se metió contra el poste derecho haciendo inútil la estirada de Dawson.

En la segunda parte el encuentro tomó un nuevo rumbo y el Peñarol dominó de principio a fin para llevarse la victoria.

A los 64 minutos y luego de que Urretaviscaya desperdiciara una oportunidad clara, Gary Kagelmacher anotó a la salida de un saque de esquina e igualó el encuentro.

Motivado por el empate, el carbonero se lanzó con todo por el tercer tanto, que finalmente llegó a los 79 por intermedio de Matías Britos, quien conectó de cabeza un gran centro de Giovanni González.

Pese a esto, un gol cerca del final convertido por Moisés Villarroel para el Jorge Wilstermann eliminó al conjunto uruguayo, que así sumó un nuevo fracaso en la Copa Libertadores, torneo en el que no accede a los octavos de final desde el año 2011.

- Ficha técnica:

3. Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez, Jesús Trindade, Walter Gargano (m.46, Cristian Rodríguez); Jonathan Urretaviscaya (m.91, Krisztián Vadócz), David Terans, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez (m.76, Matías Britos).

Entrenador: Mario Saralegui.

2.Athletico Paranaense: Santos; Jaime Alvarado, Felipe Aguilar, José Ivaldo; Khellven, Richard, Erick, Fabinho (m.87, Geuvanio); Luis Óscar González (m.76, Ravanelli), Bissoli (m.67, Bruno Leite), Nikão (m.76, Carlos Eduardo).

Entrenador: Eduardo Barros.

Goles: 1-0: m.2, Fabricio Formiliano. 1-1: m.36: Luis Óscar González. 1-2: m.45, Richard. 2-2: m.64, Gary Kagelmacher. 3-2: m.79, Matías Britos.

Árbitro: el paraguayo José Méndez. Amonestó a Agustín Álvarez Martínez y Ravanelli. También expulsó al entrenador del Peñarol, Mario Saralegui.

Incidencias: partido correspondiente a la sexta y última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores disptado sin público en el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo.