1-0. Koka premia al Olympiacos en el añadido

EFE/EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Un gol del egipcio Ahmed Hassan Koka en el tiempo añadido premió la voluntad del Olympiacos ante el Olympique Marsella, que dejó su destino en el partido al amparo del orden, que se rompió al final (1-0).

El cuadro heleno de Pedro Martins puso más empeño en un duelo con apenas ocasiones y de excesivo respeto. Fue una puesta en escena prudente de los dos equipos. El conjunto galo de Andre Villas Boas apenas tomó riesgos y cuando quiso reaccionar no tuvo tiempo.

Los intentos intrascendentes de Giorgios Masouras y Youssef El Arabi, especialmente, no tuvieron premio. Tampoco los de Florian Thauvin, sin la inspiración habitual, ni de Dimitri Payet, bien controlado por la zaga helena.

El Olympiacos marcó al inicio de la segunda parte, pero el tanto de Giorgios Masouras, después de varios rechaces, fue anulado por el VAR por fuera de juego.

Los movimientos desde el banquillo apenas cambiaron la situación. Excepto uno. Martins decidió la salida de Koka en lugar de Giorgios Masouras en el minuto 84. Le bastó con siete minutos para ver puerta al egipcio.

Una gran internada del francés Mathieu Valbuena por la derecha y un preciso pase al área fue aprovechado por Koka, que batió a Steve Mandanda y dio los tres puntos al campeón griego en su estreno europeo.

-- Ficha técnica:

1 - Olympiacos: Jose Sa, Rafinha, Rubén Semedo, Ousseynou Ba, Jose Holebas, Yann M'Vila, Andreas Bouchalakis, Lazar Randjelovic (Konstantinos Fortounis, m.78), Mathieu Valbuena (Pape Abou Cisse, m.93), Giorgios Masouras (Ahmed Hassan Koka, m.84) y Youssef El Arabi (Rubén Vinagre, m.93)

0 - Olympique Marsella: Steve Mandanda, Hiroki Sakai, Álvaro González, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi, Valentin Rongier, Pape Gueye (Kevin Strootman, m.85), Morgan Sanson (Michael Cuisance, m.76), Florian Thauvin (Valere German, m.82), Dimitri Payet (Nemanja Radonic, m.76) y Dario Benedetto (Luis Henrique, m.77).

Gol: 1-0, m.91: Koka

Árbitro: Daniele Orsato. Mostró tarjeta amarilla a Koka, del Olympiacos

Incidencias: encuentro de la primera jornada del Grupo C de la Liga de Campeones disputado en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas.