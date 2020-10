0-1. Delfín toca el cielo de octavos al batir a Olimpia en Asunción

El jugador Alejandro Daniel Silva (i) de Olimpia disputa un balón con Geovanny Enrique Nazareno (d) de Delfín hoy, en un partido de la Copa Libertadores entre Club Olimpia y Delfín Sporting Club en el estadio Manuel Ferreira en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 20 oct (EFE).- El Delfín ecuatoriano, con un gol de Agustín Ale en el minuto 82, se impuso este martes por 0-1 al Olimpia en Asunción y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores gracias también a la ayuda del Santos, que a la misma hora derrotó por 2-1 al Defensa y Justicia argentino.

Un Olimpia que quedó apeado de la Libertadores y además tampoco disputará la próxima Sudamericana, premio que quedó en poder del Defensa y Justicia, el tercero del grupo.

El OLimpia quedó como colista del Grupo H, que lideró con suficiencia Santos, con 13 puntos, seguido de Delfín con 7, Defensa y Justicia, con 6, y el Decano con 5.

No pudo ser para un Olimpia que jugó al ataque desde el minuto uno y creó ocasiones de peligro que debían de haberle puesto desde ese periodo por delante del marcador.

Faltó lo más importante, definir ese poderío en gol, con una dupla atacante en la que el veterano Roque Santa Cruz y Derlis González no lograron batir al meta Máximo Banguera.

Sí lo hizo Jorge Recalde, en el minuto 23, de fuera del área y en un balón picado que atravesó el arco de Banguera, pero que fue anulado por fuera de juego del Decano.

Fue la jugada más clara de gol de un Olimpia que en la segunda parte salió a definir pero que pecó de la misma falta de sangre fría de la etapa anterior.

El técnico Daniel Garnero optó por sacar a Alejandro Silva buscando el olfato de gol de Isidro Pitta, que todavía no ha encontrado el punto letal en Olimpia del que hizo gala la pasada temporada en Sportivo Luqueño.

Olimpia además iba detonando un nerviosismo acentuado por el resultado en Brasil, que beneficiaba al Cetáceo.

Ante lo que se fue imponiendo un Delfín que, sin crear articulaciones de gol, fue ganando la guerra sicológica y conteniendo el empuje de los locales.

Y que culminó con el cabezazo de Ale, elevando a los ecuatorianos a octavos tras haber comenzado la fase como el más débil del grupo.

- Ficha técnica:

0. Olimpia: Alfredo Aguilar; Iván Torres (m.74: Jorge Arias), Diego Polenta, Antolín Alcaraz y Sergio Otálvaro; Jorge Recalde, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas (m.63: Luis de la Cruz) y Alejandro Silva (m.63: Isidro Pitta); Roque Santa Cruz y Derlis González (m.69: Néstor Camacho).

Entrenador: Daniel Garnero

1. Delfín: Máximo Banguera; Jonathan González, Agustín Ale, Luis Cangá (m.64: Carlos Rodríguez) y Geovanni Nazareno (m. 89:David Noboa); Joao Ortiz, Charles Vélez, Óscar Benítez (m.71: Juan Rojas) y Janner Corozo; José Valencia (m. 89:Roberto Luzurraga) y Carlos Garcés.

Goles: m.77: Alejandro Ale.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera amonestó a Óscar Benítez, Iván Torres, Luis Cangá, Alfredo Aguilar y Diego Polenta.

Incidencias: partido de la última jornada del Grupo G de la Copa Libertadores jugado sin sin público en el estadio Manuel Ferreira, en Asunción.