Venezuela.- El Supremo de Cabo Verde resuelve que "no tiene competencia" para dictar medidas provisionales contra Saab

Su equipo legal asegura que agotará "todas las instancias" para evitar su extradición



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Cabo Verde ha resuelto que "no tiene competencia" para dictar medidas provisionales contra el empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido desde junio en el país a petición de Estados Unidos.



La resolución de la corte llega después de que la defensa de Saab presentara una apelación contra su extradición y solicitara que se le concediera la libertad bajo fianza y arresto domiciliario.



Así, según un comunicado del equipo legal del empresario, la Corte Suprema de Justicia caboverdiana ha devuelto el caso a la Corte de Apelaciones del país, para que sea este tribunal el que estudie de nuevo las medidas provisionales solicitadas por su defensa.



A juicio uno de sus abogados, Rutsel Silvestre J. Martha, "la CSJ ha emitido una decisión que amonesta a la Corte de Apelaciones por ignorar los principios básicos del debido proceso".



En referencia a la apelación contra la extradición, "el tribunal caboverdiano ha remitido también algunas cuestiones a dicho Tribunal de Apelación debido a numerosas irregularidades", ha señalado el abogado principal de Saab, José Manuel Pinto. En este sentido, su equipo legal ha asegurado que agotará "todas las instancias" para evitar su deportación.



Por su parte, el coordinador de la defensa internacional de Saab, Baltasar Garzón, ha valorado que la decisión del Supremo caboverdiano "deja en evidencia la irregularidad del proceso en el que Álex Saab ha visto y sigue viendo cercenados sus derechos a su inviolabilidad como agente especial, a su integridad física y a su libertad".



"Este proceso no tendría que haberse abierto siquiera, pues está especialmente protegido por la legislación internacional", ha agregado, afirmando que "la confianza" de su defensa en la Justicia caboverdiana es "máxima", al tiempo que ha manifestado que "espera que no ceda a las presiones políticas de Estados Unidos".



Estados Unidos ha solicitado a Cabo Verde la extradición de Saab, que ha sido aprobada ya pero que está pendiente de la resolución de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo caboverdiano por la defensa legal de Saab.