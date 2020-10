UE.- Sánchez busca sumar fuerzas con Italia para influir en debates europeos como la reforma migratoria

20/10/2020 (I-D) El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, caminan juntos momentos antes de celebrar un almuerzo de trabajo en el Palazzo Chigi, sede de la Presidencia del Gobierno, en Roma (Italia), a 20 de octubre de 2020. POLITICA Moncloa



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este martes por sumar fuerzas con Italia para tratar de influir en los grandes debates europeos, entre ellos la reforma del sistema de migración y asilo que se está negociando.



"Muchas veces no hemos sido conscientes de que trabajando juntos podíamos obtener muchos más réditos en beneficio de nuestras sociedades", ha dicho Sánchez en rueda de prensa junto a Conte en Roma, poniendo como ejemplo el acuerdo "histórico" para el Fondo de Recuperación.



A su modo de ver, España e Italia llevan "muchísimos años" desaprovechando la oportunidad de trabajar codo con codo" cuando, en realidad, hacerlo supone beneficios no solo para los dos países sino para "el proyecto europeo".



Conte ha apostillado que los dos países juntos son "una fuerza": un cuarto de la población y un quinto del PIB europeo. El anfitrión del encuentro ha mencionado que España e Italia coinciden en su punto de vista sobre la reforma migratoria, muy importante para los dos países puesto que los dos son punto de entrada de inmigrantes ilegales.



La negociación, ha dicho el responsable italiano, "va en la dirección correcta pero hay que definir un mecanismo europeo eficiente y equilibrado no solo de responsabilidad sino también de solidaridad". Se trata, ha dicho, de que haya "un sistema equilibrado que favorezca realmente las redistribuciones y las repatriaciones", ha señalado.



El primer ministro italiano ha recibido a Sánchez en el Palazzo Chigi para un almuerzo precedido por un recibimiento solemne, con himnos nacionales y revista de tropas. Los dos clausurarán después conjuntamente el 17 Foro de Diálogo Italia-España.



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha aprovechado el foro para reunirse con su homólogo, Luigi Di Maio. Los dos gobiernos celebrarán una cumbre bilateral, la primera desde 2014, el 25 de noviembre en España.



RELACIONES BILATERALES



Sánchez y Conte han hablado de las negociaciones del Brexit --"no podemos firmar un acuerdo a toda costa", ha avisado Conte-- y de cómo impulsar la relación bilateral entre los dos países en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, las infraestructuras, las telecomunicaciones, la salud, el sector digital y también el turismo, ha dicho el italiano.



A su juicio, hay base para cooperar en este ámbito, dado el intercambio de turistas entre ambos países, y lo que el sector está "sufriendo mucho" a causa de la pandemia.