UE.- Los ecoesquemas enredan las negociaciones entre los Veintisiete sobre la nueva PAC

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



Las nuevas ayudas a agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de las condiciones obligatorias y apuesten por adoptar medidas adicionales en favor del clima y el medio ambiente están dificultando las negociaciones entre los ministros de Agricultura de la UE para pactar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC).



Las conversaciones entre los Veintisiete comenzaron el lunes a las 10.00 horas de la mañana y ya se han extendido durante 34 horas. Sin embargo, los ministros sólo debatieron la cuestión todos juntos a mediodía del lunes y desde entonces se dejó espacio a las negociaciones en pequeños grupos de países.



Alemania, como presidencia de turno de la UE, está liderando los debates y ha intentado convocar en varias ocasiones a los ministros a una reunión conjunta con un documento que cuente con los apoyos suficientes como para que sea aprobado.



Pero no ha sido posible llegar a esta situación y el pleno de ministros se ha ido retrasando en varias ocasiones: primero se intentó a las 15.00 horas, después se postergó a las 18.00 horas y más tarde a las 21.00 horas, que sigue siendo una estimación que todavía puede sufrir más retrasos.



Los llamados 'ecoesquemas' siguen siendo la cuestión que más divide a las capitales, como dejó claro la ministra de Agricultura de Alemania, Julia Köckner, a su llegada al edificio el martes por la mañana. "En mi opinión, hay dos aspectos vitales: unos ecoesquemas obligatorios son clave. Y segundo, un presupuesto mínimo obligatorio", ha dicho.



Berlín ha propuesto que, aunque los productores puedan decidir si se acogen a estas ayudas, los países estén obligados a ofrecérselas. Además, quiere que un 20% de las ayudas directas de la PAC esté reservada estos pagos extraordinarios, un porcentaje que Köckner ha reconocido como "ambicioso" pero que ha defendido porque la PAC está económicamente "bien equipada".



El problema se encuentra en que esta opinión no es compartida por otros países, situados sobre todo en el Este del bloque (Hungría, Rumanía, Bulgaria o Eslovaquia), aunque también preocupa por ejemplo a Italia. Otros socios ven el 20% como un nivel mínimo e incluso a Países Bajos le gustaría acercarlo al 30%.



La presidencia alemana trabaja para encajar todas las demandas de los Estados miembros en un texto que pueda recibir el visto bueno de una mayoría cualificada. Para ello, juega con "aspectos técnicos" y ha propuesto incluir algunas "excepciones" en las normas, en palabras de la ministra.



En todo caso, el acuerdo que persiguen los ministros este martes no es más que sus líneas rojas antes de empezar las negociaciones con el Parlamento Europeo, que precisamente vota también esta semana su posición negociadora.



En total, la PAC contará con un presupuesto para el conjunto del periodo 2021-2027 que asciende a casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).



España recibirá unos 47.000 millones de euros de la PAC durante los próximos siete años. La mayor parte procederán del FEAGA (34.124 millones) y del FEADER (7.800 millones).