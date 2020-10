UE.- La UE capta 17.000 millones para el fondo SURE con una demanda récord de 233.000 millones

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha captado 17.000 millones de euros en su primera emisión de bonos para financiar el fondo europeo contra el desempleo (bautizado como SURE) y ha registrado en la operación una demanda casi catorce veces superior, de 233.000 millones de euros, según datos de Bloomberg consultados por Europa Press.



En concreto, Bruselas ha colocado 10.000 millones de euros en bonos a diez años y 7.000 millones de euros en títulos con un vencimiento de veinte años. En el primer caso ha registrado una demanda de 145.000 millones, mientras que en segundo las peticiones han alcanzado los 88.000 millones.



La Comisión Europea, sin embargo, ha evitado confirmar estas cifras o hacer algún comentario al respecto y ha remitido a la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles a mediodía el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.



"Como resultado de la fuerte demanda, la UE imprimió un poco más de lo que se esperaba originalmente, 10.000 millones de euros del bono a 10 años y 7.000 millones de euros del bono a 20 años", destacó Konstantin Veit, senior portfolio manager at PIMCO, señalando que el emisor ofreció el mismo o algo más de rendimiento que los bonos del Gobierno francés dependiendo del vencimiento.



"En general, y como se esperaba, un fuerte comienzo para la misión multianual de la UE de convertirse en el quinto mayor bono de la zona euro durante la próxima década", afirmó el analista, para quien el proceso ha sido razonablemente rápido y la fuerte demanda significó poca concesión en el mismo.



Se trata de la primera emisión de deuda que el Ejecutivo comunitario ejecuta para financiar el fondo SURE, creado para apoyar con hasta 100.000 millones de euros a los Estados miembros que han puesto en marcha sistemas para sostener el empleo durante la pandemia de Covid-19.



España, en concreto, recibirá próximamente un préstamo de 21.325 millones de euros de este fondo para financiar parte del gasto extraordinario incurrido para pagar ERTE y ayudas por cese de actividad de autónomos.



Será por tanto el segundo país más beneficiado del SURE por detrás de Italia, que recibirá un préstamo de 27.400 millones de euros. Juntos aglutinan casi el 56% de toda la ayuda comprometida por el momento.