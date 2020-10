UE.- Bruselas abre expediente a Chipre y Malta por conceder visados de oro a extracomunitarios

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de expedientes a Chipre y Malta por entender que sus sistemas para conceder pasaportes a ciudadanos extracomunitarios que realizan inversiones determinadas, conocidos como visados de oro, son incompatibles con el Derecho de la UE.



En concreto, Bruselas considera que conceder visados de oro a personas de terceros países sin un vínculo "genuino" con la UE y por el mero hecho de haber realizado un pago o inversión predeterminada "no es compatible con el principio de cooperación sincera" contemplado en el Tratado de la UE.



El Ejecutivo comunitario denuncia que estos esquemas "tienen implicaciones" para el conjunto del bloque, porque cuando un ciudadano obtiene la nacionalidad de un Estado miembro "se convierte automáticamente en ciudadano de la UE y disfruta de todos los derechos vinculados a esta condición".



"En consecuencia, los efectos de estos sistemas de inversiones no están limitados a los Estados miembros que los aplican ni son neutrales con respecto a otros Estados miembros y la UE en conjunto", explica la Comisión en su comunicado.



Bruselas ya anunció a finales de agosto que estaba investigando los visados de oro que conceden Chipre, Malta y Bulgaria. Las autoridades comunitarias han dado el primer paso del procedimiento de infracción con respecto a los dos primeros países, mientras continúa con los contactos informales con Budapest para decidir si hace lo mismo.



Los gobiernos chipriota y maltés disponen ahora de dos meses para responder a las acusaciones del Ejecutivo comunitario. Bruselas podría lanzar un ultimátum a los dos Estados miembros si sus respuestas no resultan convincentes e incluso elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (TUE).



En cualquier caso, estos tres países no son los únicos socios comunitarios que tienen sistemas para la concesión de visados de oro, que son habituales en una mayoría de los Estados miembros, entre ellos España.



De hecho, el Gobierno español detalló en febrero en una pregunta parlamentaria que España concedió en 2019 un total de 8.061 visados de oro en 2019 y acumula ya más de 35.400 desde la puesta en marcha del sistema en 2013.