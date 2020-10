Tenis.-Nadal confirma su participación en el Masters 1000 de París-Bercy

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha confirmado su participación en el Masters 1.000 de París-Bercy, que se disputará en la capital francesa del 2 al 8 de noviembre, con la intención de pelear por un torneo que no ha ganado nunca y al que acudirá como principal favorito por la ausencia del número uno mundial Novak Djokovic.



Un mes después de su éxito en Roland Garros, el tenista de Manacor volverá a París aunque en una superficie diferente: la pista dura. Nadal intentará conquistar un título que rozó en 2007 -perdió la final ante David Nalbandián- y que no ha sido especialmente agradecido con los tenistas españoles. David Ferrer es el único campeón nacional (2012).



"Es la hora de la temporada indoor... Y sí, me estoy preparando para Paris Bercy", escribió Nadal en su cuenta Twitter, acompañando el mensaje con una foto suya mientras se entrenaba en su academia de Manacor. "Estamos impacientes por volverte a ver en París", le contestó el torneo parisino.



El torneo de París-Bercy es una excelente oportunidad para que todos los tenistas apuren sus opciones de acudir al torneo de maestros. Nadal, que ya está clasificado para dicha cita, buscará llegar en las mejores condiciones posibles para asaltar otro título que falta en su brillante palmarés.