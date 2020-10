Synchrony permitirá trabajo remoto de forma permanente en EE.UU.

(Bloomberg) -- Synchrony Financial, el mayor proveedor de tarjetas de crédito de establecimientos comerciales en Estados Unidos, permitirá que todos sus empleados en el país trabajen desde casa de forma permanente.

Con el cambio, Synchrony ha podido reducir el tamaño de algunas oficinas y cerrar otras, dijo la responsable ejecutiva, Margaret Keane, en una conferencia telefónica el martes.

La compañía, con sede en Stamford, Connecticut, que tiene 16.500 empleados, asumió un cargo de reestructuración de US$89 millones vinculado a algunos de los cambios, así como a medidas voluntarias e involuntarias de empleados, lo que impactó los beneficios en el tercer trimestre.

“Estos cambios se derivan del deseo de nuestros empleados de trabajar desde casa”, dijo Keane. “Su productividad en este entorno nos ayudará a impulsar la eficiencia a largo plazo”.

Synchrony ha tenido dificultades durante la pandemia de coronavirus, que impactó el gasto con sus tarjetas a medida que los clientes reducían las compras en tiendas. Asimismo, la empresa reservó más dinero para cubrir préstamos morosos a medida que aumentaba el desempleo en EE.UU.

Nota Original:Synchrony to Allow U.S. Employees to Work From Home Permanently

