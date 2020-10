Resurgimiento del virus es riesgo claro para la economía: BCE

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que el inesperado rápido repunte de las infecciones por coronavirus es un “riesgo claro” para las perspectivas económicas, una señal de que los responsables políticos se están preparando para un mayor estímulo monetario.

“La mayoría de los científicos de la eurozona esperaban el resurgimiento de la epidemia en noviembre o diciembre, con el frío”, dijo Lagarde en una entrevista pregrabada con LCI, de Francia, el martes por la noche. “Ha llegado antes, y desde ese punto de vista ha sorprendido. No es un buen augurio”.

Los comentarios fueron transmitidos horas después de que el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijera a RTL, de Alemania, que si bien el virus aún se podría contener, “tenemos que prepararnos para escenarios peores” si no se logra.

El Consejo de Gobierno del BCE se reunirá la próxima semana para definir la política monetaria, aunque economistas e inversionistas anticipan en gran medida que esperará hasta diciembre antes de impulsar su programa de compra de bonos pandémicos por 1,35 billones de euros (US$1,6 billones). Para ese momento habrán actualizado las proyecciones de crecimiento e inflación que podrían justificar más medidas.

También se prevé que el Banco de Inglaterra aumentará su programa de compra de bonos cuando se reúna a principios del próximo mes y publique sus propios pronósticos revisados.

En una serie de apariciones públicas desde la reunión anterior del BCE en septiembre, responsables políticos han repetido el pensamiento oficial de que agregarán estímulos si es necesario, pero han diferido sobre si perciben tal necesidad.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo más temprano el martes que no hay lugar para la complacencia y que “no podemos descartar que tengamos que volver a calibrar medidas anteriores o introducir nuevas si es necesario”.

Sin embargo, el líder del banco central de Austria, Robert Holzmann, dijo el lunes que aún no ve la necesidad de más apoyo monetario.

Lagarde se refirió a esos desacuerdos en su entrevista y dijo que reflejan diferentes culturas, evaluaciones de las perspectivas y opiniones sobre los roles de las políticas monetarias y fiscales, pero que esas diferencias están resueltas.

“Lo extraordinario es que se expresan puntos de vista, a veces se confrontan, se comparan cifras y al final del día llegamos a una posición que es la posición colectiva”, dijo.

También reiteró su llamado a los Gobiernos a trabajar mano a mano con el banco central para salvar la economía.

“Estamos en una transformación masiva de nuestras economías, y creo que es muy importante que las políticas fiscales, las políticas monetarias, pero sobre todo los desarrollos estructurales, tengan una causa común”, dijo. “No será muy fácil”.

Nota Original:ECB’s Lagarde Says Virus Resurgence Is a Clear Risk to Economy

