Reestructuraciones podrían superar crisis de 2008: BlackRock

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. dice que la escala de las necesidades de reestructuración a nivel mundial podría superar el pico anterior que siguió a la crisis financiera de 2008.

“Una razón importante es el crecimiento significativo de la deuda de grado inferior a la inversión”, dijo el brazo de investigación de la compañía, BlackRock Investment Institute, en un comentario con fecha del 19 de octubre. El volumen de deuda existente con una calificación inferior al grado de inversión ha aumentado en más de un 100% a US$5,3 billones desde 2007, según el gestor de activos.

A medida que el coste general de los préstamos disminuía, las empresas aumentaban su endeudamiento. Esta tendencia ha dejado expuestas a muchas compañías ya que sus ingresos se vieron presionados por los trastornos relacionados con el covid-19.

BlackRock no es la única firma que advierte del riesgo de incumplimientos de compañías. A pesar de las bajas tasas, las bancarrotas corporativas en EE.UU. registraron su peor tercer trimestre de la historia.

Si bien las políticas fiscales y monetarias de apoyo han ayudado a las empresas a aumentar el capital y reducir los costes de préstamos, “no todos los prestatarios se han beneficiado por igual” y las empresas más pequeñas no tienen acceso a los mercados públicos, dijo BlackRock en el comentario.

Nota Original:BlackRock Says Scale of Restructurings Could Exceed 2008 Crisis

