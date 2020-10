Primera dama de EEUU cancela aparición en campaña por "tos persistente"Washington, 20 Oct 2020 (AFP) - La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, canceló una rara aparición conjunta con su esposo, Donald Trump, en un mitin de campaña el martes debido a una "tos persistente" luego de su infección de coronavirus, dijo una portavoz. "La señora Trump sigue sintiéndose mejor cada día después de su recuperación del covid-19, pero con una tos persistente y por precaución, no viajará hoy", dijo Stephanie Grisham en un comunicado. La presencia de la primera dama junto a Trump en Erie, Pensilvania, iba a ser la primera en un mitin de campaña en más de un año.Diagnosticada positiva de covid-19 al mismo tiempo que su esposo, el 1 de octubre, Melania Trump anunció la semana pasada que ya había dado negativa al virus. El presidente estuvo hospitalizado durante tres noches por su enfermedad, y tras decir que había estado en riesgo de muerte, ahora parece haberse recuperado. El caso de la primera dama se describió como considerablemente más leve. Sin embargo, en la inusual declaración titulada "Mi experiencia personal con covid-19" publicada el 14 de octubre en su cuenta en Twitter, Melania Trump dijo que las secuelas habían sido difíciles. "Parecía ser una montaña rusa de síntomas en los días posteriores. Experimenté dolores corporales, tos y dolores de cabeza, y me sentía extremadamente cansada la mayor parte del tiempo", contó.La primera dama dijo que a diferencia del presidente, quien recibió una intensa terapia de medicamentos experimentales y recibió oxígeno, ella eligió "tomar una ruta más natural en términos de medicina, optando más por las vitaminas y la comida saludable". Fue en esa declaración que reveló que Barron, de 14 años, también se había infectado, aunque desde entonces se había recuperado por completo."Animo a todos a seguir viviendo una vida lo más saludable posible", escribió Melania Trump."Una dieta equilibrada, aire puro y vitaminas son realmente fundamentales para mantener nuestro cuerpo sano", añadió, destacando también la importancia de la "compasión" y la "humildad".Trump está celebrando al menos un mitin electoral al día en las últimas dos semanas antes de las elecciones, pero no ha aparecido en el escenario con su esposa desde 2019.sms-ad/yow -------------------------------------------------------------