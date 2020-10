Portaltic.-Microsoft vincula a un fallo el reinicio forzado de Windows para anclar las apps Web de Office en el menú de inicio

20/03/2020 Rediseño iconos en Windows 10 POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA Microsoft



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Microsoft ha asegurado que el reinicio forzado de los equipos Windows que algunos usuarios han experimentado en los últimos días para la instalación de sus propias aplicaciones web en el menú de inicio se ha debido a un fallo.



Algunos usuarios de Windows han señalado que en los últimos días sus equipos se han reiniciado solos, sin que hubiera una actualización ni una corrección de seguridad importante, para comprobar después que se habían instalado las aplicaciones web de servicios de Microsoft como Excel o PowerPoint en el menú de inicio.



Ahora, en un comunicado facilitado a The Verge, la compañía ha asegurado que se ha tratado de un error, y que ha paralizado esta "migración". El fin de la actualización era que cualquier aplicación que el usuario anclara en el menú de inicio se abriera con Edge y que los atajos estuviesen más destacados -con iconos más grandes-.



La compañía también ha señalado que lleva desde mayo de 2019 anclando atajos de aplicaciones web de Office en el menú de inicio, como apunta el medio citado. No obstante, esta práctica plantea cuestiones sobre la capacidad del usuario para elegir el navegador o el poder que tiene Microsoft para promocionar sus servicios en el menú de inicio o forzar el reinicio de un equipo para una actualización que no sea urgente.