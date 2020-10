Portaltic.-La nueva app de Xbox lleva el juego remoto a iPhone y iPad

20/10/2020 Nueva app de Xbox para móviles. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Microsoft ha comenzado a difundir la nueva versión de la aplicación de su consola Xbox para iPhone y iPad de Apple, que habilita la función de juego remoto desde estos dispositivos de Apple con las consolas Xbox.



La unidad de videojuegos de Microsoft, Xbox, ya había lanzado la beta de su aplicación para móviles Android el pasado mes de septiembre. Esta app ha sido rediseñada para proporcionar una "experiencia unificada" e introduce el juego remoto.



Ahora, la aplicación renovada de Xbox ha llegado también a la plataforma oficial de Apple, la App Store, con una versión que resulta compatible con el ecosistema de dispositivos móviles iPhone y iPad.



La nueva app de Xbox destaca especialmente por la introducción de la función de juego remoto. De esta manera, los usuarios de iPhone y iPad podrán jugar a videojuegos de Xbox One a través del 'streaming' desde la consola.



La característica de juego remoto funciona tanto con las consolas Xbox One, de la presente generación, como con las nuevas Xbox Series X y S, que Microsoft pondrá a la venta de forma global el próximo 10 de noviembre.



La aplicación de Xbox permite también que los usuarios controlen sus consolas desde el móvil, siendo posible encender la consola de forma remota, aunque sin hacer ruido ni encender la luz del frontal, como ha informado The Verge.



No obstante, el servicio de juego en 'streaming' desde la nube xCloud, presente en las suscripciones Xbox Game Pass Ultimate, no resulta compatible con los dispositivos de Apple por el momento, ya que la App Store no permite su publicación por no cumplir sus políticas al no poder revisar los juegos uno por uno.



Asimismo, Xbox ha introducido otras novedades en su nueva aplicación, como explica en la App Store, entre las que ha destacado la posibilidad de configurar nuevas consolas y juegos en cola, ver y compartir capturas de pantalla de videojuegos y tener chats grupales con amigos a través de distintos dispositivos.