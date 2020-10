Ponsarnau: No es equitativo pero hay que sacar lo bueno de jugar ante 5.000

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Valencia, 20 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, dijo que “no es equitativo” que cuando ellos juegan en casa sólo puedan hacerlo en la Euroliga ante 400 personas pero que este jueves lo vayan a hacer en el pabellón del Zalgiris Kaunas ante cerca de cinco mil, aunque matizó que deben exprimir todos los aspectos positivos de jugar de nuevo en un recinto lleno.

“La verdad es que no es equitativo pero tenemos que asumir esa no equitatividad, es parte de la vida que nos toca vivir. Es un condicionante pero no lo tiene que ser en nuestras cabezas. Tenemos que ver todas las cosas positivas de jugar en un pabellón con cinco mil personas”, explicó en una rueda de prensa.

El entrenador mostró su “respeto” por el Zalgiris, que está invicto en la Euroliga, y dijo que están “jugando muy bien, con mucha confianza, tienen unas señas de identidad que a nosotros nos faltan, especialmente en ataque”.

Ponsarnau se mostró satisfecho de haber tenido unos días para entrenarse sin partidos. “No sabes cómo te ha ayudado hasta que llega la prueba real, que será en Kaunas. Siempre que podemos trabajar tienes mas confianza de cosas sobra las que has podido crecer”, explicó el técnico, que dijo que Derrick Williams aunque ha avanzado es quien más retrasado va en su puesta a punto.

“Valoramos muy positivamente el periodo que hemos tenido, si no es óptimo para el jueves lo será en el futuro”, avanzó el entrenador, que dijo que el plan que tiene es que el equipo alcance su mejor momento a partir de febrero.

“Me gustaría que fuera en eventos como la Copa o las últimas jornadas de la Euroliga, que son decisivas. Falta mucho tiempo y eso es bueno, el equipo tiene margen de crecimiento pero queremos tener unos mínimos y pronto”, afirmó.

“Tienen que salir cosas, pasó el día del Madrid, ahora se trata de encontrar la forma de que eso pase más veces”, apuntó el técnico, que dijo que están también “muy preocupados de crear la cultura de compaginar las dos competiciones”.

Ponsarnau dijo que para sacar adelante el proyecto “tengo el apoyo del cuerpo técnico y creo que el de la plantilla y el del club, sabemos bien a lo que nos dedicamos y hay que hacer las cosas desde el cien por cien de la convicción”.