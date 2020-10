Pelosi dice que proyecto de ley de estímulo se está redactando

(Bloomberg) -- La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que se está redactando un proyecto de ley para un paquete de estímulo mientras espera una llamada telefónica con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el martes.

Pelosi dijo en una entrevista con Bloomberg Television que, si bien hay áreas en las que se requiere más trabajo para lograr un compromiso, está satisfecha con la última postura de la Administración Trump en cuanto a la realización de pruebas y trazabilidad del coronavirus. Ambas partes también están “dentro de los rangos” en otras disposiciones de salud, dijo.

En su comunicación con colegas demócratas en los últimos días, Pelosi ha enfatizado muchas áreas donde persisten las diferencias. Sus comentarios optimistas en la entrevista ayudaron a las acciones extender los avances: el índice S&P 500 subía 1% a la 1 p.m.

Pelosi señaló que la asistencia a autoridades estatales y locales y la entrega de ayuda en ingresos a familias trabajadoras siguen siendo áreas donde se necesita trabajar. En un esfuerzo republicano por brindar a las empresas protección de responsabilidad contra demandas relacionadas con el virus, espera presentar el martes por la tarde una contraoferta a Mnuchin. Dijo que es posible un compromiso basado en las sólidas regulaciones del Gobierno en relación con el covid-19 en el lugar de trabajo.

“Estamos empezando a escribir un proyecto de ley”, dijo Pelosi. “Todos queremos llegar a un acuerdo”.

Obstáculo en el Senado

Incluso si ambos logran un acuerdo, los republicanos del Senado podrían ser un obstáculo. Varios miembros del Partido Republicano se han opuesto a un estímulo del orden de los US$1,8 billones o más. Los demócratas de la Cámara de Representantes están presionando por US$2,2 billones, y Trump dijo el martes que podría aceptar una cifra “incluso mayor que los demócratas”.

Trump reiteró el martes su opinión de que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, avanzará con cualquier proyecto de ley que se acuerde entre la Administración y Pelosi. “Estará a bordo si algo surge”, dijo el martes en Fox News.

McConnell pretende avergonzar a los demócratas por lo que describió como una estrategia de “todo o nada”, al tratar de asegurar una votación sobre la legislación ofreciendo ayuda en áreas que tanto demócratas como republicanos apoyan.

El martes por la tarde, McConnell intentará realizar una votación de prueba sobre un proyecto de ley que permite que los fondos no utilizados de la ley de estímulo de marzo repongan el Programa de Protección de Cheques de Pago para ayudar a pequeñas empresas. El miércoles planea un estímulo de US$500.000 millones, en línea con el que intentó y no logró que se aprobara el mes pasado. Se espera que los demócratas impidan ambos esfuerzos.

Poco tiempo

Los republicanos que se resistan a un paquete más grande quedarían en un aprieto si Mnuchin y Pelosi logran un acuerdo, ya que tendrían que elegir si retirarse y apoyar a su presidente o exponer las divisiones dentro del partido. Pero se está acabando el tiempo para que se promulgue un acuerdo antes de las elecciones del 3 de noviembre.

“Puede que no esté terminado para el día de las elecciones”, dijo Pelosi. Para que eso suceda, “necesitamos que nuestra legislación esté redactada para fines de esta semana”, dijo. Agregó que le gustaría acelerar el proceso en un esfuerzo por ayudar a las personas antes de que expiren los pagos de alquiler el 1 de noviembre.

Pelosi señaló que les dice a sus colegas que no se preocupen por ningún “beneficio colateral” que pueda obtener Trump si se cierra un acuerdo antes del 3 de noviembre.

Ella expresó un optimismo particular de que la Administración Trump ahora haya accedido a una estrategia para “acabar con el virus”.

La presidenta de la Cámara pidió a los presidentes de los comités de la Cámara de Representantes que trabajen con sus homólogos republicanos en el Senado en el proyecto de ley. Las conversaciones entre los miembros del comité de asignaciones hasta ahora están estancadas porque los niveles de gasto en las cuentas que se les ha encargado resolver están vinculados con áreas no resueltas en las conversaciones centrales entre Pelosi y Mnuchin, según asesores de ambas partes.

Los miembros del equipo de asignaciones se han topado con un “obstáculo en el camino”, dijo Pelosi, y agregó que la legislación siempre es “dura”.

Los comités de gastos demorarían varios días en negociar los detalles de un acuerdo entre Pelosi y Mnuchin, según un asistente del Partido Republicano.

El presidente de Asignaciones, Richard Shelby, dijo que su personal no tiene los detalles de Mnuchin o Pelosi que necesitan para elaborar un proyecto de ley.

“No soy optimista sobre que hagamos algo”, dijo Shelby. “Deberíamos haber hecho algo y tuvimos la oportunidad, y los demócratas no lo hicieron varios meses atrás”.

Nota Original:Pelosi Says Stimulus Bill Being Drafted While Some Issues Remain

©2020 Bloomberg L.P.