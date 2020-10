Pelé agradece a Dios por estar lúcido a las puertas de sus 80 años

En la imagen, el exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', durante una entrevista con Efe, el 13 de noviembre de 2019, en en el Museo Pelé en la ciudad de Santos (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Sao Paulo, 20 oct (EFE).- El exfutbolista brasileño y tricampeón mundial Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muchos como el mejor jugador del siglo XX, expresó este martes su agradecimiento por estar con "lucidez" a tres días de cumplir los 80 años.

"En primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido", bromeó 'O Rei' en un vídeo de tres minutos enviado a los periodistas.

El exdelantero brasileño, quien se encuentra recluido en su casa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, también agradeció a Dios por "todo lo que ganó" a lo largo de su carrera, en la que, según dijo, "se equivocó muy poco".

"Dios fue muy bueno conmigo", añadió.

"Todo lo que ganamos en la vida es porque Dios cree que lo merecemos. Si yo hice alguna cosa que entristeció a alguien, algunas victorias que el Santos tuvo, que la selección brasileña tuvo (...) el otro lado se puso un poco triste, pero es cosa de la vida", afirmó Pelé.

La leyenda viva del Santos también recordó las provocaciones de algunos contrincantes para que perdiera el control dentro de campo y repasó su relación con los periodistas, que algunas veces le dejaron "medio molesto, medio aborrecido, medio triste".

"A veces quedé medio molesto, medio aborrecido, medio triste y hasta con rabia de muchos periodistas que inventaban las cosas, que mentían", señaló el astro brasileño.

Pelé también destacó la receptividad que siempre tuvo por parte de sus seguidores.

"Espero que, cuando vaya al cielo, Dios me reciba de la misma manera que todo el mundo me recibe hoy gracias a nuestro querido fútbol", concluyó.

Pelé, quien desde hace años arrastra diversos problemas de salud y de movilidad, se encuentra en su domicilio de Guarujá y, según dijeron a Efe fuentes próximas de su entorno, no tiene previsto realizar ningún tipo de conmemoración el próximo viernes.

No obstante, el Santos, donde Pelé brilló durante casi dos décadas, tiene previstas una serie de actos virtuales para rendir homenaje a su principal estrella, quien ganó seis de los ocho títulos de Liga y dos de las tres Copas Libertadores que el 'Peixe' tiene en sus vitrinas.