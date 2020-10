18/10/2020 Pedro J. Ramírez desvela cómo lleva su hija Cósima su aventura londinense. MADRID, 20 (CHANCE) Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, grandes aficionados a la música clásica, no han querido perderse el recital celebrado en el Teatro Real a beneficio de Ayuda en Acción bajo la batuta de Pablo Heras Casado. El director de "El Español" nos ha contado cómo lleva su hija Cósima su aventura londinense y qué le parece el momento por el que atraviesa la monarquía, pero ha evitado hablar, una vez más, de Ágatha Ruiz de la Prada, de la que prefiere no pronunciarse desde que rompieran su relación después de treinta años juntos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Una tarde de teatro.



- PEDRO J: Vamos a contribuir a este evento solidario que organiza Pablo Heras en beneficio de una asociación tan importante como Ayuda en Acción. En este momento la solidaridad es lo único que nos hará salir adelante.



- CH: ¿Cómo estás viviendo esta situación?



- CRUZ: Nosotros como privilegiados, con mucha suerte, mucha salud y con profesiones a las que está afectando menos la pandemia.



- CH: Ha sido el día de la Hispanidad, un día muy importante para la Casa Real, cómo está viviendo usted de esta inestabilidad en la corona.



- PEDRO J: Es evidente que Juan Carlos I nos ha decepcionado a mucha gente que independientemente de lo que digan los tribunales su conducta merece una censura rotunda pero eso no tiene por qué afectar a la institución, no entiendo los planteamientos de partidos que se dicen progresistas y que tratan de extender a toda una familia la responsabilidad de un individuo. Hasta ahora en el reinado de Felipe VI no ha habido absolutamente ningún indicio de nada reprochable de esa naturaleza.



- CH: ¿Corinna Larsen ha puesto en jaque a la corona?



- PEDRO J: La corona Española para que un personaje relativamente menor como Corinna pueda llevarla a pique pero está creando un problema que lo está haciendo de manera constante, que trabaja para alguien, eso no cabe duda.



- CH: Cosima se ha ido a Londres, imagino que contento y feliz.



- PEDRO J: Casi la que más habla con Cósima es Cruz.



- CRUZ: Cosima está feliz que es lo que importa, está muy contenta. Tiene un cerebro más grande que su sonrisa que ya es difícil.



- CH: ¿Qué le parece que a Agatha le hayan robado?



- PEDRO J: Ya sabéis que de ese tema llevamos dos años o tres, cuatro sin hablar. Nada que comentar.



- CH: En su última aparición en Canal Sur dijo que no volvía.



- PEDRO J: Nada que comentar.